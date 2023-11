Everton - Manchester United: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W drugim niedzielnym spotkaniu 13. kolejki Premier League Everton podejmie Manchester United. Sprawdź, gdzie obejrzeć to widowisko w telewizji. Początek o godzinie 17:30.

IMAGO / Zac Goodwin Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Everton FC – Manchester United, gdzie oglądać

Everton złapał dobrą formę przed przerwą reprezentacyjną. The Toffees pokonując w ostatniej kolejce Crystal Palace zaliczyli trzy wygrane w czterech spotkaniach. Nastroje w drużynie z Liverpoolu są z pewnością bardzo dobre. Manchester United ma na swoim koncie dwie wygrane z rzędu i chciałby podtrzymać dobrą serię. Zapowiada się zatem interesujące widowisko. To niedzielne starcie fani w Polsce będą mogli obejrzeć między innymi w CANAL+ Online.

Zobacz również: Tabela Premier League

Everton FC – Manchester United, transmisja na żywo w TV

Niedzielny pojedynek Evertonu z Manchesterem United będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie prowadzona na antenie CANAL+ Sport.

Everton FC – Manchester United, transmisja online

Ten mecz możesz śledzić również w usłudze CANAL+ Online lub na Viaplay.pl. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Dzięki niej możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

Everton FC – Manchester United, kursy bukmacherskie

Warto zauważyć, że bukmacherzy mają problem ze wskazaniem faworyta meczu Everton – Manchester United. Kursy na zwycięstwo obu drużyn są niemalże identyczne.

Everton Manchester United 2.80 3.50 2.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 listopada 2023 06:33 .

Gdzie obejrzeć mecz Everton – Manchester United? Mecz będzie transmitowany w CANAL+ Sport, a także w CANAL+ Online lub na Viaplay.pl. Kiedy jest mecz Everton – Manchester United? Mecz rozpocznie się w niedzielę, 26 listopada, o godzinie 17:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.