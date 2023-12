IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Everton Chelsea Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 grudnia 2023 06:25 .

Everton – Chelsea, gdzie oglądać

Everton nie jest faworytem meczu z Chelsea. Jednak The Toffees mają na swoim koncie dwie wygrane z rzędu i z pewnością mogą pokusić się o kolejne zwycięstwo. The Blues nie prezentują się zbyt dobrze w tym sezonie Premier League. Choć bukmacherzy to im dają więcej szans na wygraną wydaje się, że to może być dość wyrównane spotkanie, w którym może paść kilka goli. Mecz będzie dostępny jedynie online.

Everton – Chelsea, transmisja na żywo TV

Spotkanie Evertonu z Chelsea nie będzie dostępne na żywo w polskiej telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć jedynie online.

Everton – Chelsea, transmisja online

Ten pojedynek będzie transmitowany na żywo jedynie online w aplikacji Viaplay dostępnej na urządzenia mobilne i Smart TV. Aby uzyskać dostęp do tego widowiska uprzednio należy wykupić abonament. Początek spotkania o godzinie 15:00.

Everton – Chelsea, kursy bukmacherskie

Chelsea jest faworytem tego niedzielnego meczu w Premier League. Należy jednak zwrócić uwagę na bardzo wysoki kurs na zwycięstwo The Blues. Wynosi on około 2,26.

Everton Chelsea 3.00 3.70 2.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 grudnia 2023 06:25 .

Gdzie obejrzeć mecz Everton – Chelsea? Mecz będzie transmitowany jedynie online w aplikacji Viaplay. Kiedy jest mecz Everton – Chelsea? Mecz rozpocznie się w niedzielę, 10 grudnia, o godzinie 15:00.

