Cracovia – Raków Częstochowa: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (18.10.2025)

Cracovia - Raków Częstochowa to mecz 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się w sobotę (18 października) o godz. 20:15. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie będzie dostępny mecz.

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Klich

Cracovia – Raków: gdzie oglądać?

Cracovia zmierzy się na własnym obiekcie z Rakowem Częstochowa w ramach 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Początek spotkania zaplanowano na sobotę, 18 października, o godzinie 20:15. Piłkarze Luki Elsnera są jednym z największych pozytywnych zaskoczeń trwającego sezonu. Pasy pod wodzą słoweńskiego szkoleniowca prezentują widowiskowy futbol, dzięki czemu plasują się obecnie na trzecim miejscu w tabeli.

Medaliki długo nie mogli odnaleźć właściwego rytmu, ale ostatnie tygodnie przyniosły wyraźną poprawę wyników. Zespół prowadzony przez Marka Papszuna wygrał dwa mecze z rzędu w lidze i przesunął się na 9. miejsce. Zapraszam do zapoznania się z zapowiedzią spotkania. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Cracovia – Raków Częstochowa.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Cracovia – Raków: transmisja w TV

Spotkanie Cracovia – Raków Częstochowa będzie można śledzić na żywo na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Robert Skrzyński i Michał Trela skomentują mecz. Początek starcia w Krakowie o godzinie 20:15.

Cracovia – Raków: stream online

Mecz Cracovii z Rakowem Częstochowa będzie też transmitowany w usłudze streamingowej CANAL+ online. Dostęp do meczu uzyskasz po wykupieniu pakietu Super Sport, w którym znajdują się wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy, Ligi Mistrzów i Premier League.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Cracovia – Raków: sonda

Kto wygra mecz? Cracovia

Remis

Raków Częstochowa Cracovia

Remis

Raków Częstochowa 0 Votes

Cracovia – Raków: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wskazują, że faworytem sobotniego starcia w Krakowie jest Raków Częstochowa. Kurs na zwycięstwo wicemistrza Polski wynosi około 2.40. Z kolei triumf Cracovii wyceniany jest na poziomie 3.15. Remis w tym spotkaniu bukmacherzy szacują na około 3.25.

Cracovia Raków Częstochowa 3.00 3.25 2.52 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 października 2025 08:47 .

Kiedy odbędzie się spotkanie Cracovia – Raków Częstochowa? Mecz zostanie rozegrany w sobotę, 18 października, o godzinie 20:15. Gdzie obejrzeć mecz Cracovia – Raków Częstochowa? Spotkanie będzie transmitowany na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Mecz będzie dostępny też w usłudze CANAL+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.