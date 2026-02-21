Chelsea – Burnley, gdzie oglądać?
W 27. kolejce Premier League zaplanowano mecz Chelsea – Burnley. Kluby te maja odmienne cele, ponieważ gospodarze chcą utrzymać się w ścisłej ligowej czołówce. Misją drużyny gości jest utrzymanie się w angielskiej elicie. Z każdym tygodniem szanse na to maleją jednak poważnie. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Chelsea – Burnley
Chelsea – Burnley, transmisja w TV
Spotkanie Chelsea – Burnley obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Piotr Glamowski i Maciek Jędrych.
Chelsea – Burnley, transmisja online
Mecz 27. kolejki Premier League z udziałem Chelsea i Burnley będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Chelsea – Burnley, sonda
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Chelsea
- Remis
- Wygrana Burnley
0 Votes
Chelsea – Burnley, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Chelsea. Kurs na takie zdarzenie to 1.25, przy współczynniku 12.00 na wygraną Burnley. Remis wyceniono kursem 7.25.
Mecz odbędzie się już w sobotę (21 lutego) o godzinie 16:00..
