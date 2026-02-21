Chelsea – Burnley: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (21 lutego) mecz 27. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Joao Pedro

Chelsea – Burnley, gdzie oglądać?

W 27. kolejce Premier League zaplanowano mecz Chelsea – Burnley. Kluby te maja odmienne cele, ponieważ gospodarze chcą utrzymać się w ścisłej ligowej czołówce. Misją drużyny gości jest utrzymanie się w angielskiej elicie. Z każdym tygodniem szanse na to maleją jednak poważnie. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Chelsea – Burnley

Chelsea – Burnley, transmisja w TV

Spotkanie Chelsea – Burnley obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Piotr Glamowski i Maciek Jędrych.

Chelsea – Burnley, transmisja online

Mecz 27. kolejki Premier League z udziałem Chelsea i Burnley będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Chelsea – Burnley, sonda

Jak zakończy się mecz? Wygrana Chelsea

Remis

Wygrana Burnley

Remis

Wygrana Burnley 0 Votes

Chelsea – Burnley, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Chelsea. Kurs na takie zdarzenie to 1.25, przy współczynniku 12.00 na wygraną Burnley. Remis wyceniono kursem 7.25.

Chelsea Burnley 1.24 7.00 12.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 lutego 2026 16:10

Gdzie oglądać mecz Chelsea – Burnley? Spotkanie Chelsea – Burnley będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Chelsea – Burnley? Mecz odbędzie się już w sobotę (21 lutego) o godzinie 16:00..

