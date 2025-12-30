Chelsea - Bournemouth: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na wtorek (30 grudnia) mecz 19. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Chelsea – Bournemouth, gdzie oglądać?

W 19. kolejce Premier League zobaczymy rywalizację piłkarzy Chelsea i Bournemouth. Obie drużyny przegrały w minionej serii gier, co wywołuje w nich jeszcze większą motywację do zwycięstwa. Bardziej prawdopodobny jest sukces gospodarzy, którzy zawiedli jednak w dwóch ostatnich potyczkach ligowych. Czy tym razem przechylą szalę zwycięstwa na swoją korzyść? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Chelsea – Bournemouth

Chelsea – Bournemouth, transmisja w TV

Spotkanie Chelsea – Bournemouth obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 2 Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Piotr Glamowski i Rafał Nahorny.

Chelsea – Bournemouth, transmisja online

Mecz 19. kolejki Premier League z udziałem Chelsea i Bournemouth będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Chelsea – Bournemouth, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Chelsea

Remis

Wygrana Bournemouth Wygrana Chelsea 100%

Remis 0%

Wygrana Bournemouth 0% 1+ Votes

Chelsea – Bournemouth, kursy bukmacherskie

Piłkarze Bournemouth prawdopodobnie nie zdołają przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść. Współczynnik na ich wygraną to 5.40, przy kursie 1.57 na sukces Chelsea. Remis wyceniono kursem 4.55.

Chelsea Bournemouth 1.59 4.55 5.30 Odds are subject to change. Last updated 30 grudnia 2025 19:33

Gdzie oglądać mecz Chelsea – Bournemouth? Starcie Chelsea – Bournemouth będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 2, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Chelsea – Bournemouth? Mecz odbędzie się już we wtorek (30 grudnia) o godzinie 20:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.