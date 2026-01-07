Burnley – Manchester United, gdzie oglądać?
W 21. kolejce Premier League czeka nas mecz Burnley – Manchester United. Gospodarze wygrali w tym sezonie zaledwie trzy mecze, więc pokonanie Czerwonych Diabłów byłoby sporą niespodzianką. W obliczu ciągłych niepowodzeń piłkarzy gości, ten scenariusz nie jest jednak wykluczy. Czy przyjezdni z Old Trafford wywiążą się z roli faworyta? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Burnley – Manchester United
Burnley – Manchester United, transmisja w TV
Spotkanie Burnley – Manchester United obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 2. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Piotr Glamowski i Grzegorz Kaczmarczyk.
Burnley – Manchester United, transmisja online
Mecz 21. kolejki Premier League z udziałem Burnley i Manchesteru United będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Burnley – Manchester United, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Burnley 50%
- Remis 0%
- Wygrana Manchesteru United 50%
4+ Votes
Burnley – Manchester United, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy nie przewidują wpadki po stronie Manchesteru United. Ich wygraną możesz zagrać po kursie 1.75. Ich najbliższy rywal to beniaminek broniący się przed spadkiem. Stąd współczynnik na ich zwycięstwo to 4.90. Remis wyceniono kursem 3.90.
Spotkanie Burnley – Manchester United będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 2, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w środę (7 stycznia) o godzinie 21:15.
