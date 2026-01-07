Burnley – Manchester United: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na środę (7 stycznia) mecz 21. kolejki Premier League.

Burnley – Manchester United, gdzie oglądać?

W 21. kolejce Premier League czeka nas mecz Burnley – Manchester United. Gospodarze wygrali w tym sezonie zaledwie trzy mecze, więc pokonanie Czerwonych Diabłów byłoby sporą niespodzianką. W obliczu ciągłych niepowodzeń piłkarzy gości, ten scenariusz nie jest jednak wykluczy. Czy przyjezdni z Old Trafford wywiążą się z roli faworyta? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Burnley – Manchester United

Burnley – Manchester United, transmisja w TV

Spotkanie Burnley – Manchester United obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 2. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Piotr Glamowski i Grzegorz Kaczmarczyk.

Burnley – Manchester United, transmisja online

Mecz 21. kolejki Premier League z udziałem Burnley i Manchesteru United będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Burnley – Manchester United, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Burnley

Remis

Wygrana Manchesteru United Wygrana Burnley 50%

Remis 0%

Wygrana Manchesteru United 50% 4+ Votes

Burnley – Manchester United, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie przewidują wpadki po stronie Manchesteru United. Ich wygraną możesz zagrać po kursie 1.75. Ich najbliższy rywal to beniaminek broniący się przed spadkiem. Stąd współczynnik na ich zwycięstwo to 4.90. Remis wyceniono kursem 3.90.

Burnley Manchester United 4.90 3.90 1.75 Odds are subject to change. Last updated 7 stycznia 2026 16:44

Gdzie oglądać mecz Burnley – Manchester United? Spotkanie Burnley – Manchester United będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 2, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Burnley – Manchester United? Mecz odbędzie się już w środę (7 stycznia) o godzinie 21:15.

