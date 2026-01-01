Brentford FC – Tottenham Hotspur: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (01.01.2026)

Brentford – Tottenham, gdzie oglądać?
W 19. kolejce Premier League zobaczymy mecz z udziałem drużyn, które miniony rok kończyły zwycięstwem. Spotkanie Brentford – Tottenham jawi się jako interesujące nie tylko z tego względu. Wyżej w tabeli plasują się gospodarze, co z kolei frustruje sympatyków Spurs. Ich ulubieńcy mogą to zmienić pokonując rywala na Brentford Community Stadium. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Brentford – Tottenham
Brentford – Tottenham, transmisja w TV
Spotkanie Brentford – Tottenham obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 2. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Maciej Łuczak.
Brentford – Tottenham, transmisja online
Mecz 19. kolejki Premier League z udziałem Brentfordu i Tottenhamu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Brentford – Tottenham, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Brentfordu 0%
- Remis 25%
- Wygrana Tottenhamu 75%
4+ Votes
Brentford – Tottenham, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy uważają, że po trzy punkty w tym meczu prawdopodobnie sięgnie Brentford. Współczynnik na wygraną gospodarzy to 2.35, przy współczynniku 3.05 na sukces przyjezdnych. Remis wyceniono kursem 3.50.
Spotkanie Brentford – Tottenham będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 2, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w czwartek (1 stycznia) o godzinie 21:00.
