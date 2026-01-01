Brentford FC – Tottenham Hotspur: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (01.01.2026)

Brentford - Tottenham: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na czwartek (1 stycznia) mecz 19. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Randal Kolo Muani

Brentford – Tottenham, gdzie oglądać?

W 19. kolejce Premier League zobaczymy mecz z udziałem drużyn, które miniony rok kończyły zwycięstwem. Spotkanie Brentford – Tottenham jawi się jako interesujące nie tylko z tego względu. Wyżej w tabeli plasują się gospodarze, co z kolei frustruje sympatyków Spurs. Ich ulubieńcy mogą to zmienić pokonując rywala na Brentford Community Stadium. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Brentford – Tottenham

Brentford – Tottenham, transmisja w TV

Spotkanie Brentford – Tottenham obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 2. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Maciej Łuczak.

Brentford – Tottenham, transmisja online

Mecz 19. kolejki Premier League z udziałem Brentfordu i Tottenhamu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Brentford – Tottenham, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Brentfordu

Remis

Wygrana Tottenhamu Wygrana Brentfordu 0%

Remis 25%

Wygrana Tottenhamu 75% 4+ Votes

Brentford – Tottenham, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że po trzy punkty w tym meczu prawdopodobnie sięgnie Brentford. Współczynnik na wygraną gospodarzy to 2.35, przy współczynniku 3.05 na sukces przyjezdnych. Remis wyceniono kursem 3.50.

Brentford Tottenham 2.35 3.50 3.05 Odds are subject to change. Last updated 1 stycznia 2026 18:05

Gdzie oglądać mecz Brentford – Tottenham? Spotkanie Brentford – Tottenham będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 2, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Brentford – Tottenham? Mecz odbędzie się już w czwartek (1 stycznia) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.