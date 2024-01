IMAGO / Andrew Matthews Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu FC

Bournemouth Liverpool FC Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 stycznia 2024 10:38 .

Bournemouth – Liverpool, gdzie oglądać

Bournemouth mimo odległej pozycji w ligowej tabeli ostatnio prezentuje wyśmienitą dyspozycję. Gospodarze wygrali aż pięć z ostatnich sześciu meczów przegrywając tylko raz w pojedynku z Tottenhamem. O punkty z Liverpoolem będzie im jednak bardzo trudno. The Reds są liderem Premier League, notują serię czterech wygranych z rzędu i są niepokonani na angielskich boiskach od września ubiegłego roku, gdy ulegli w starciu z Kogutami.

Sprawdź także nasze typy bukmacherskie na dziś

Bournemouth – Liverpool, transmisja na żywo w TV

Starcie Bournemouth z Liverpoolem będzie transmitowane na żywo w polskiej telewizji. Mecz będzie dostępny na antenie CANAL+ Sport. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 17:30.

Bournemouth – Liverpool, transmisja online

Pojedynek The Reds będzie dostępny na żywo również w usłudze CANAL+ Online oraz na Viaplay.pl. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

Bournemouth – Liverpool, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako zdecydowanego faworyta tego pojedynku wskazali Liverpool, który jest liderem Premier League. Nie można jednak zapominać, ze Bournemouth znajduje się w doskonałej dyspozycji.

Bournemouth Liverpool FC 4.10 4.40 1.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 stycznia 2024 10:38 .

Gdzie obejrzeć mecz Bournemouth – Liverpool? Mecz będzie dostępny CANAL+ Sport oraz online w CANAL+ Online i na Viaplay.pl. Kiedy jest mecz Bournemouth – Liverpool? Mecz rozpocznie się w niedzielę, 21 stycznia, o godzinie 17:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.