Borussia Dortmund – St. Pauli: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (17.01.2026)

Borussia – St. Pauli: gdzie oglądać?
Borussia Dortmund zmierzy się na Signal Iduna Park z FC St. Pauli w ramach 18. kolejki 1. Bundesligi. Podopieczni Niko Kovaca są niepokonani w lidze od dziesięciu spotkań i zajmują obecnie drugie miejsce w tabeli. W ostatniej kolejce pewnie pokonali Werder Brema (3:0), a jedno z trafień zanotował Serhou Guirassy, który przerwał ponad dwumiesięczną ligową niemoc strzelecką.
W zespole z Hamburga regularnie występują Polacy – Adam Dźwigała oraz Arkadiusz Pyrka. Drużyna prowadzona przez Alexandra Blessina po porażce z VfL Wolfsburg (1:2) znalazła się w strefie spadkowej. St. Pauli liczy jednak na sprawienie niespodzianki w Dortmundzie, tym bardziej że już za tydzień czekają ich derby miasta. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja meczu Borussia Dortmund – St. Pauli, oraz zapoznaj się z naszą zapowiedzią tego spotkania.
Borussia – St. Pauli: transmisja w TV
Spotkanie Borussii Dortmund z St. Pauli obejrzysz w telewizji na antenie Eleven Sports 3. Początek rywalizacji o godzinie 15:30. Starcie skomentują Michał Wszołek oraz Adrian Gątarek.
Borussia – St. Pauli: stream online
Mecz Borussia Dortmund – St. Pauli będzie również transmitowany w internecie na portalu elevensports.pl. Spotkanie obejrzysz też w usłudze bukmachera STS TV.
Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę (17 stycznia) o godzinie 15:30.
