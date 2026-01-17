Borussia Dortmund – St. Pauli: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (17.01.2026)

Borussia Dortmund - St. Pauli to mecz w ramach 18. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie odbędzie się w sobotę (17 stycznia) o godz. 15:30. Transmisja w TV i online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Fabio Silva

Borussia – St. Pauli: gdzie oglądać?

Borussia Dortmund zmierzy się na Signal Iduna Park z FC St. Pauli w ramach 18. kolejki 1. Bundesligi. Podopieczni Niko Kovaca są niepokonani w lidze od dziesięciu spotkań i zajmują obecnie drugie miejsce w tabeli. W ostatniej kolejce pewnie pokonali Werder Brema (3:0), a jedno z trafień zanotował Serhou Guirassy, który przerwał ponad dwumiesięczną ligową niemoc strzelecką.

W zespole z Hamburga regularnie występują Polacy – Adam Dźwigała oraz Arkadiusz Pyrka. Drużyna prowadzona przez Alexandra Blessina po porażce z VfL Wolfsburg (1:2) znalazła się w strefie spadkowej. St. Pauli liczy jednak na sprawienie niespodzianki w Dortmundzie, tym bardziej że już za tydzień czekają ich derby miasta. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja meczu Borussia Dortmund – St. Pauli, oraz zapoznaj się z naszą zapowiedzią tego spotkania.

Borussia – St. Pauli: transmisja w TV

Spotkanie Borussii Dortmund z St. Pauli obejrzysz w telewizji na antenie Eleven Sports 3. Początek rywalizacji o godzinie 15:30. Starcie skomentują Michał Wszołek oraz Adrian Gątarek.

Borussia – St. Pauli: stream online

Mecz Borussia Dortmund – St. Pauli będzie również transmitowany w internecie na portalu elevensports.pl. Spotkanie obejrzysz też w usłudze bukmachera STS TV.

Jak oglądać mecz Borussia – St. Pauli w STS TV?

Mecz Borussia – St. Pauli możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczu Borussia – St. Pauli zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

Kiedy odbędzie się mecz Borussia Dortmund – St. Pauli? Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę (17 stycznia) o godzinie 15:30. Gdzie obejrzeć spotkanie Borussia Dortmund – St. Pauli? Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2 oraz na portalu elevensports.pl.

