IMAGO / RHR-Foto Na zdjęciu: Donyell Malen

Borussia – Mainz, gdzie oglądać

Borussia Dortmund niezwykle zawodzi swoich fanów. Piłkarze z Zagłębia Ruhry nie wygrali żadnego z pięciu ostatnich meczów we wszystkich rozgrywkach! Trudno też wierzyć w możliwość ponownej walki o tytuł do samego końca. Już tracą do lidera aż 13 punktów. Ostatnim rywalem BVB w tym roku kalendarzowym będzie FSV Mainz 05. Zespół z Moguncji prezentuje się bardzo słabo i zajmuje przedostatnią lokatę w tabeli. Wydaje się zatem, że przed gospodarzami stoi wielka szansa na podwyższenie morale.

Sprawdź nasze typy na mecz Borussia – Mainz.

Borussia – Mainz, transmisja na żywo w TV

Wyłączne prawa do transmitowania Bundesligi posiada w Polsce Viaplay. Wtorkowe spotkanie nie będzie zatem dostępne w tradycyjnej telewizji.

Borussia – Mainz, transmisja online

Mecz niemieckiej ekstraklasy obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji spotkania na Signal Iduna Park.

Borussia – Mainz, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów Borussia Dortmund powinna bez większych problemów pokonać swojego rywala.

Borussia Dortmund FSV Mainz 05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 grudnia 2023 08:52 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.