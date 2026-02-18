Bodo/Glimt – Inter Mediolan: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (18.02.2026)

18:57, 18. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Inter Mediolan w środowy wieczór zagra na wyjeździe z Bodo/Glimt w Lidze Mistrzów. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Alessandro Bastoni
Obserwuj nas w
BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Alessandro Bastoni

Bodo/Glimt – Inter, gdzie oglądać?

Inter Mediolan już w najbliższy środowy wieczór rozegra swój kolejny mecz. Tego dnia podopiecznii Cristiana Chivu zagrają na wyjeździe z Bodo/Glimt w ramach pierwszego starcia 1/16 finału rozgrywek Ligi Mistrzów. Nerazzurri przystąpią do tego meczu po pokonaniu Juventusu (3:2).

Bodo/Glimt w swoim ostatnim występię również stanęło na wysokości zadania. Norweski zespół zdołał pokonać Atletico Madryt w Lidze Mistrzów (2:1). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Oglądaj Ligę Mistrzów ZA DARMO przez 90 dni! Odbierz voucher na Canal+ od Superbet!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Bodo/Glimt – Inter, transmisja w TV

Spotkanie Bodo/Glimt – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ Extra 1 oraz TVP 1.

Bodo/Glimt – Inter, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację możesz oglądać również drogą internetową. Spotkanie obejrzysz za pośrednictwem usługi Canal+ Online, strony sport.tvp.pl, a także aplikacji TVP Sport.

Bodo/Glimt – Inter, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Bodo
  • remisem
  • wygraną Interu
  • wygraną Bodo
  • remisem
  • wygraną Interu

0 Votes

Bodo/Glimt – Inter, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem środowej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.75. W przypadku zwycięstwa Bodo/Glimt natomiast sięga nawet 4.25.

Bodo/Glimt
Inter Mediolan
Kursy nie są obecnie dostępne.
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 lutego 2026 19:24
Gdzie oglądać mecz Bodo/Glimt – Inter?

Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenach Canal+ Extra 1 oraz TVP 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić w usłudze Canal+ Online, na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

Kiedy odbędzie się mecz Bodo/Glimt – Inter?

Mecz odbędzie się już w środę (18 lutego) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.