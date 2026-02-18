Inter Mediolan w środowy wieczór zagra na wyjeździe z Bodo/Glimt w Lidze Mistrzów. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Obserwuj nas w

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Alessandro Bastoni

Bodo/Glimt – Inter, gdzie oglądać?

Inter Mediolan już w najbliższy środowy wieczór rozegra swój kolejny mecz. Tego dnia podopiecznii Cristiana Chivu zagrają na wyjeździe z Bodo/Glimt w ramach pierwszego starcia 1/16 finału rozgrywek Ligi Mistrzów. Nerazzurri przystąpią do tego meczu po pokonaniu Juventusu (3:2).

Bodo/Glimt w swoim ostatnim występię również stanęło na wysokości zadania. Norweski zespół zdołał pokonać Atletico Madryt w Lidze Mistrzów (2:1). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Bodo/Glimt – Inter, transmisja w TV

Spotkanie Bodo/Glimt – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ Extra 1 oraz TVP 1.

Bodo/Glimt – Inter, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację możesz oglądać również drogą internetową. Spotkanie obejrzysz za pośrednictwem usługi Canal+ Online, strony sport.tvp.pl, a także aplikacji TVP Sport.

Bodo/Glimt – Inter, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Bodo

remisem

wygraną Interu wygraną Bodo

remisem

wygraną Interu 0 Votes

Bodo/Glimt – Inter, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem środowej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.75. W przypadku zwycięstwa Bodo/Glimt natomiast sięga nawet 4.25.

Bodo/Glimt Inter Mediolan Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 lutego 2026 19:24

Gdzie oglądać mecz Bodo/Glimt – Inter? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenach Canal+ Extra 1 oraz TVP 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić w usłudze Canal+ Online, na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Bodo/Glimt – Inter? Mecz odbędzie się już w środę (18 lutego) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.