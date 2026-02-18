Bodo/Glimt – Inter, gdzie oglądać?
Inter Mediolan już w najbliższy środowy wieczór rozegra swój kolejny mecz. Tego dnia podopiecznii Cristiana Chivu zagrają na wyjeździe z Bodo/Glimt w ramach pierwszego starcia 1/16 finału rozgrywek Ligi Mistrzów. Nerazzurri przystąpią do tego meczu po pokonaniu Juventusu (3:2).
Bodo/Glimt w swoim ostatnim występię również stanęło na wysokości zadania. Norweski zespół zdołał pokonać Atletico Madryt w Lidze Mistrzów (2:1). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Bodo/Glimt – Inter, transmisja w TV
Spotkanie Bodo/Glimt – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ Extra 1 oraz TVP 1.
Bodo/Glimt – Inter, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację możesz oglądać również drogą internetową. Spotkanie obejrzysz za pośrednictwem usługi Canal+ Online, strony sport.tvp.pl, a także aplikacji TVP Sport.
Bodo/Glimt – Inter, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Bodo
- remisem
- wygraną Interu
Bodo/Glimt – Inter, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem środowej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.75. W przypadku zwycięstwa Bodo/Glimt natomiast sięga nawet 4.25.
Mecz odbędzie się już w środę (18 lutego) o godzinie 21:00.
