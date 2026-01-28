Benfica – Real Madryt: gdzie oglądać? Mecz Realu dzisiaj (28.01.2026)

Benfica - Real Madryt: gdzie oglądać? Transmisja tego meczu będzie dostępna w klasycznej TV oraz online. Odbierz voucher na Ligę Mistrzów!

Benfica – Real Madryt, gdzie oglądać?

Benfica w decydującym meczu fazy ligowej Ligi Mistrzów podejmie u siebie Real Madryt. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 28 stycznia 2026 roku o godzinie 21:00. Portugalczycy walczą o miejsce w barażach o fazę pucharową, natomiast Królewscy wciąż mają szansę na bezpośredni awans do 1/8 finału.

Benfica przystępuje do spotkania po ligowym zwycięstwie 4:0 i liczy na atut własnego stadionu, gdzie przegrała tylko jedno z ostatnich siedmiu meczów. Real Madryt jest w coraz lepszej dyspozycji – wygrał trzy ostatnie spotkania i uspokoił sytuację w lidze, ale jego forma wyjazdowa w Lidze Mistrzów bywa nierówna. Stawką meczu są bardzo ważne punkty, dlatego można spodziewać się otwartego i intensywnego starcia.

Benfica – Real Madryt, transmisja w TV

Mecz Benfica – Real Madryt w ramach 8. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji. Spotkanie obejrzysz na kanale CANAL+ 360.

Benfica – Real Madryt, transmisja online

Rywalizację Benfiki z Realem Madryt będzie można obejrzeć także przez internet. Transmisja online dostępna będzie w usłudze Canal+ Online, która umożliwia oglądanie meczu na komputerze, smartfonie, tablecie oraz Smart TV.