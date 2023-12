IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern – Stuttgart, gdzie oglądać

Bayern Monachium wprawił swoich fanów w szok przed tygodniem. Rekordowi mistrzowie Niemiec przegrali z Eintrachtem Frankfurt aż 1:5. I choć Bayer Leverkusen zaledwie zremisował, i tak zwiększył swoją przewagę nad podopiecznymi Thomasa Tuchela do czterech punktów. Die Roten zdołali w tygodniu pokonać rozbity Manchester United (1:0), ale to w niedzielę czeka ich właściwy test. Na Allianz Arenę przyjedzie bowiem druga rewelacja rozgrywek, VfB Stuttgart. Zespół ten dzieli od Bayernu zaledwie jedno oczko. Serhou Guirassy i spółka z pewnością spróbują wykorzystać nie najlepszy moment hegemona i wyprzedzić go w tabeli.

Sprawdź nasze typy na mecz Bayern – Stuttgart.

Bayern – Stuttgart, transmisja na żywo w TV

Wyłączne prawa do transmitowania Bundesligi posiada w Polsce Viaplay. Niedzielne spotkanie nie będzie zatem dostępne w tradycyjnej telewizji.

Bayern – Stuttgart, transmisja online

Mecz niemieckiej ekstraklasy obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji spotkania na Allianz Arena.

Bayern – Stuttgart, kursy bukmacherskie

Bayern Monachium pozostaje zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu, co widać po kursach proponowanych przez bukmacherów.

Bayern Monachium VfB Stuttgart Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 grudnia 2023 07:08 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.