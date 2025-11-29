Bayern Monachium – St. Pauli: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (29.11.2025)

Bayern – St. Pauli: gdzie oglądać?
Bayern Monachium podejmie na Allianz Arenie drużynę St. Pauli w ramach 12. kolejki 1. Bundesligi. Bawarczycy przystępują do tego starcia z jasno określonym celem – umocnić się na pozycji lidera tabeli i jak najszybciej zareagować na pierwsze niepowodzenia w sezonie. W Lidze Mistrzów musieli uznać wyższość Arsenalu, który przerwał ich imponującą serię meczów bez porażki.
Zupełnie w innych nastrojach do Monachium przyjedzie St. Pauli. Drużyna Alexandra Blessina znajduje się w potężnym kryzysie. Przegrała osiem kolejnych spotkań ligowych, zdobywając w tym czasie zaledwie dwie bramki. Zespół z Hamburga będzie więc szukał przełamania, choć stolica Bawarii to jedno z najtrudniejszych miejsc na mapie Bundesligi. Przeczytaj tutaj zapowiedź meczu.
Bayern – St. Pauli: transmisja w TV
Spotkanie Bayernu Monachium z St. Pauli obejrzysz na żywo w telewizji. Mecz będzie dostępny na antenie Eleven Sports 2, gdzie za mikrofonami zasiądą Michał Wszołek oraz Tomasz Zieliński.
Bayern – St. Pauli: stream online
Mecz Bayern Monachium – St. Pauli, który zostanie rozegrany na Allianz Arenie, będzie też transmitowany na stronie elevensports.pl oraz w usłudze STS TV.
Jak oglądać mecz Bayern – St. Pauli w STS TV?
Mecz Bayern – St. Pauli możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:
- Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
- Transmisja z meczu Bayern – St. Pauli zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
Bayern – St. Pauli: sonda
Kto wygra mecz w Monachium?
- Bayern 100%
- Remis 0%
- St. Pauli 0%
1+ Votes
Spotkanie będzie dostępne na żywo na antenie Eleven Sports 2 oraz na portalu elevensports.pl.
Mecz zostanie rozegrany w sobotę (29 listopada) o godzinie 15:30.
