Bayern Monachium – St. Pauli: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (29.11.2025)

12:23, 29. listopada 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Bayern Monachium podejmie St. Pauli na Allianz Arenie w 12. kolejce 1. Bundesligi. Starcie mistrzów Niemiec rozpocznie się w sobotę (29 listopada) o godz. 15:30. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz.

Luis Diaz
Obserwuj nas w
Associated Press Na zdjęciu: Luis Diaz

Bayern – St. Pauli: gdzie oglądać?

Bayern Monachium podejmie na Allianz Arenie drużynę St. Pauli w ramach 12. kolejki 1. Bundesligi. Bawarczycy przystępują do tego starcia z jasno określonym celem – umocnić się na pozycji lidera tabeli i jak najszybciej zareagować na pierwsze niepowodzenia w sezonie. W Lidze Mistrzów musieli uznać wyższość Arsenalu, który przerwał ich imponującą serię meczów bez porażki.

Zupełnie w innych nastrojach do Monachium przyjedzie St. Pauli. Drużyna Alexandra Blessina znajduje się w potężnym kryzysie. Przegrała osiem kolejnych spotkań ligowych, zdobywając w tym czasie zaledwie dwie bramki. Zespół z Hamburga będzie więc szukał przełamania, choć stolica Bawarii to jedno z najtrudniejszych miejsc na mapie Bundesligi. Przeczytaj tutaj zapowiedź meczu.

Oglądaj mecz Bayern – St. Pauli ZA DARMO w STSTV! Z kodem GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Bayern – St. Pauli: transmisja w TV

Spotkanie Bayernu Monachium z St. Pauli obejrzysz na żywo w telewizji. Mecz będzie dostępny na antenie Eleven Sports 2, gdzie za mikrofonami zasiądą Michał Wszołek oraz Tomasz Zieliński.

Bayern – St. Pauli: stream online

Mecz Bayern Monachium – St. Pauli, który zostanie rozegrany na Allianz Arenie, będzie też transmitowany na stronie elevensports.pl oraz w usłudze STS TV.

Jak oglądać mecz Bayern – St. Pauli w STS TV?

Mecz Bayern – St. Pauli możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

  1. Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL
  2. Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
  3. Transmisja z meczu Bayern – St. Pauli zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
Oglądaj mecz Bayern Monachium – SC Freiburg na żywo za darmo!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Bayern – St. Pauli: sonda

Kto wygra mecz w Monachium?

  • Bayern
  • Remis
  • St. Pauli
  • Bayern 100%
  • Remis 0%
  • St. Pauli 0%

1+ Votes

Bayern – St. Pauli: kursy bukmacherskie

Bayern Monachium
St. Pauli
1.14
10.5
23.0
Odds are subject to change. Last updated 29 listopada 2025 09:53
Gdzie obejrzeć spotkanie Bayern Monachium – St. Pauli?

Spotkanie będzie dostępne na żywo na antenie Eleven Sports 2 oraz na portalu elevensports.pl.

Kiedy odbędzie się mecz Bayern Monachium – St. Pauli?

Mecz zostanie rozegrany w sobotę (29 listopada) o godzinie 15:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.