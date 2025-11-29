Bayern Monachium – St. Pauli: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (29.11.2025)

Bayern Monachium podejmie St. Pauli na Allianz Arenie w 12. kolejce 1. Bundesligi. Starcie mistrzów Niemiec rozpocznie się w sobotę (29 listopada) o godz. 15:30. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz.

Associated Press Na zdjęciu: Luis Diaz

Bayern – St. Pauli: gdzie oglądać?

Bayern Monachium podejmie na Allianz Arenie drużynę St. Pauli w ramach 12. kolejki 1. Bundesligi. Bawarczycy przystępują do tego starcia z jasno określonym celem – umocnić się na pozycji lidera tabeli i jak najszybciej zareagować na pierwsze niepowodzenia w sezonie. W Lidze Mistrzów musieli uznać wyższość Arsenalu, który przerwał ich imponującą serię meczów bez porażki.

Zupełnie w innych nastrojach do Monachium przyjedzie St. Pauli. Drużyna Alexandra Blessina znajduje się w potężnym kryzysie. Przegrała osiem kolejnych spotkań ligowych, zdobywając w tym czasie zaledwie dwie bramki. Zespół z Hamburga będzie więc szukał przełamania, choć stolica Bawarii to jedno z najtrudniejszych miejsc na mapie Bundesligi. Przeczytaj tutaj zapowiedź meczu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Bayern – St. Pauli: transmisja w TV

Spotkanie Bayernu Monachium z St. Pauli obejrzysz na żywo w telewizji. Mecz będzie dostępny na antenie Eleven Sports 2, gdzie za mikrofonami zasiądą Michał Wszołek oraz Tomasz Zieliński.

Bayern – St. Pauli: stream online

Mecz Bayern Monachium – St. Pauli, który zostanie rozegrany na Allianz Arenie, będzie też transmitowany na stronie elevensports.pl oraz w usłudze STS TV.

Jak oglądać mecz Bayern – St. Pauli w STS TV?

Mecz Bayern – St. Pauli możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczu Bayern – St. Pauli zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Bayern – St. Pauli: sonda

Kto wygra mecz w Monachium? Bayern

Remis

St. Pauli Bayern 100%

Remis 0%

St. Pauli 0% 1+ Votes

Bayern – St. Pauli: kursy bukmacherskie

Bayern Monachium St. Pauli 1.14 10.5 23.0 Odds are subject to change. Last updated 29 listopada 2025 09:53

Gdzie obejrzeć spotkanie Bayern Monachium – St. Pauli? Spotkanie będzie dostępne na żywo na antenie Eleven Sports 2 oraz na portalu elevensports.pl. Kiedy odbędzie się mecz Bayern Monachium – St. Pauli? Mecz zostanie rozegrany w sobotę (29 listopada) o godzinie 15:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.