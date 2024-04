Bayer - West Ham: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W meczu ćwierćfinałowym Ligi Europy Bayer Leverkusen zmierzy się z West Ham United. Sprawdź, gdzie obejrzeć to widowisko w telewizji oraz online. Początek o godzinie 21:00.

Heiko Becker / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayeru Leverkusen

Bayer Leverkusen West Ham Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 kwietnia 2024 08:58 .

Bayer – West Ham, gdzie oglądać

Bayer Leverkusen prezentuje w obecnej kampanii fenomenalną formę i nie zaznał jeszcze porażki. Bilans Aptekarzy to 36 zwycięstw i pięć remisów. To tylko pokazuje przed jak trudnym zadaniem staje West Ham United, który przeciętnie radzi sobie w rozgrywkach Premier League. Choć przed pierwszym gwizdkiem nie należy Młotom odbierać szans na sukces to jednak ich ewentualna wygrana będzie pewną niespodzianką.

Bayer – West Ham, transmisja na żywo w TV

Starcie Bayer – West Ham nie będzie transmitowane w polskiej telewizji. Mecz będzie dostępny tylko online. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 21:00.

Bayer – West Ham, transmisja online

Czwartkowy pojedynek Ligi Europy będzie transmitowany jedynie w aplikacji Viaplay dostępnej między innymi na urządzenia mobilne oraz Smart TV. Uprzednio należy wykupić miesięczny abonament.

Bayer – West Ham, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego czwartkowego starcia jest Bayer Leverkusen. Trudno się temu dziwić mając na uwadze formę Aptekarzy w obecnych rozgrywkach. Warto podkreślić, że ekipa z Bundesligi jest jeszcze niepokonana.

Bayer Leverkusen West Ham 1.40 5.00 8.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 kwietnia 2024 08:58 .

Gdzie obejrzeć mecz Bayer – West Ham? Mecz będzie dostępny jedynie online w aplikacji Viaplay. Kiedy jest mecz Bayer – West Ham? Mecz rozpocznie się w czwartek, 11 kwietnia, o godzinie 21:00.

