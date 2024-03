IMAGO / Jürgen Schwarz Na zdjęciu: Florian Wirtz

Bayer – Karabach, gdzie oglądać

To, co nie udało się prawdziwym tuzom Bundesligi, było o krok od piłkarzy Karabachu FK. Przed tygodniem Azerowie do przerwy prowadzili z Bayerem Leverkusen już 2:0, wprawiając w szok fanów Ligi Europy. Aptekarze po przerwie odzyskali jednak rezon i ostatecznie wywalczyli remis. Teraz, w rewanżu na BayArena, trudno wyobrazić sobie, by Karabach znów mógł w ten sposób zaskoczyć tak świetnie dysponowany zespół, jak ten Xabiego Alonso.

Sprawdź nasze typy na mecz Bayer – Karabach.

Bayer – Karabach, transmisja na żywo w TV

Wyłączne prawa do transmisji meczów Ligi Europy w Polsce posiada platforma streamingowa Viaplay. Czwartkowy mecz nie będzie zatem dostępny w tradycyjnej telewizji.

Bayer – Karabach, transmisja online

Spotkanie Ligi Europy obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na BayArena.

Bayer – Karabach, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów tylko kataklizm mógłby wyrwać Bayerowi zwycięstwo i awans do ćwierćfinału Ligi Europy.

Bayer Leverkusen FK Karabach Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 marca 2024 08:32 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.