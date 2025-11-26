Atletico Madryt – Inter Mediolan: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (26.11.2025)

Atletico Madryt w środowy wieczór zagra z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Atletico – Inter, gdzie oglądać?

W środowy wieczór dojdzie do niezwykle interesującego spotkania w ramach 5. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. A w nim Atletico Madryt przed własną publicznością podejmie Inter Mediolan. Los Colchoneros przystąpią do tej rywalizacji po skromnym zwycięstwie nad Getafe (1:0).

Inter Mediolan natomiast nie popisał się w swoim ostatnim meczu. Podopieczni Cristiana Chivu doznali bolesnej porażki w derbowym starciu z AC Milanem (0:1). Nadchodząca rywalizacja na Wanda Metropolitano zapowiada się jednak niezwykle ciekawie.

Atletico – Inter, transmisja w TV

Spotkanie Atletico Madryt – Inter Mediolan będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Canal+ Extra 2.

Atletico – Inter, transmisja online

Nadchodząca rywalizacja będzie również transmitowana drogą online. Mecz obejrzysz w usługach Canal+ Online oraz STS TV.

Atletico – Inter, kto wygra?

Atletico – Inter, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem środowej rywalizacji jest Atletico Madryt. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.30. W przypadku zwycięstwa Interu Mediolan natomiast oscyluje w okolicach 3.05.

Atletico Madryt Inter Mediolan 2.50 3.35 2.90 Odds are subject to change. Last updated 26 listopada 2025 20:52

Gdzie oglądać mecz Atletico – Inter? Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ Extra 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usługach Canal+ Online oraz STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Atletico – Inter? Spotkanie odbędzie się już w środę (26 listopada) o godzinie 21:00.

