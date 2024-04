Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Gianluca Scamacca

Atalanta – Liverpool, gdzie oglądać

Fani Liverpoolu FC chyba do dziś nie wiedzą, co ich ulubieńcy wyczynili przed tygodniem. Porażka 0:3 u siebie wydaje się przekreślać szanse na awans. Co prawda podopiecznym Juergena Kloppa zdarzyło się już coś podobnego, gdy wyeliminowali w słynnym dwumeczu FC Barcelonę. Nie jest jednak tajemnicą, że znacznie trudniej o motywację w Lidze Europy, niż w Lidze Mistrzów. Dlatego też wydaje się, że Atalanta Bergamo jest już co najmniej jedną nogą w półfinale.

Sprawdź nasze typy na mecz Atalanta – Liverpool.

Atalanta – Liverpool, transmisja na żywo w TV

Wyłączne prawa do transmisji meczów Ligi Europy w Polsce posiada platforma streamingowa Viaplay. Czwartkowy mecz nie będzie zatem dostępny w tradycyjnej telewizji.

Atalanta – Liverpool, transmisja online

Spotkanie Ligi Europy obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Gewiss Stadium.

Atalanta – Liverpool, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów The Reds wyjadą z Bergamo ze zwycięstwem.

Atalanta Liverpool FC

