Arsenal – Chelsea, gdzie oglądać?
W 28. kolejce Premier League zaplanowano mecz Arsenal – Chelsea. Derby Londynu na Emirates Stadium będę zwieńczeniem tej serii gier. Przyjezdni wciąż czekają na pokonanie Kanonierów w bieżącym sezonie. Ci z kolei dokonali tego już dwukrotnie. Czy lider rozgrywek ponownie znajdzie sposób na The Blues? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Arsenal – Chelsea, transmisja w TV
Spotkanie Arsenal – Chelsea obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Maciej Łuczak.
Arsenal – Chelsea, transmisja online
Mecz 28. kolejki Premier League z udziałem Arsenalu i Chelsea będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Arsenal – Chelsea, sonda
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Arsenalu
- Remis
- Wygrana Chelsea
0 Votes
Arsenal – Chelsea, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Arsenal. Kurs na takie zdarzenie to 1.60, przy współczynniku 5.45 na wygraną Chelsea. Remis wyceniono kursem 4.15.
Spotkanie Arsenal – Chelsea będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (1 marca) o godzinie 17:30.
