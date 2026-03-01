Arsenal – Chelsea: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na niedzielę (1 marca) mecz 28. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Cole Palmer

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Arsenal – Chelsea, gdzie oglądać?

W 28. kolejce Premier League zaplanowano mecz Arsenal – Chelsea. Derby Londynu na Emirates Stadium będę zwieńczeniem tej serii gier. Przyjezdni wciąż czekają na pokonanie Kanonierów w bieżącym sezonie. Ci z kolei dokonali tego już dwukrotnie. Czy lider rozgrywek ponownie znajdzie sposób na The Blues? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Zobacz naszą zapowiedź meczu Arsenal – Chelsea

Arsenal – Chelsea, transmisja w TV

Spotkanie Arsenal – Chelsea obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Maciej Łuczak.

Arsenal – Chelsea, transmisja online

Mecz 28. kolejki Premier League z udziałem Arsenalu i Chelsea będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Arsenal – Chelsea, sonda

Jak zakończy się mecz? Wygrana Arsenalu

Remis

Wygrana Chelsea Wygrana Arsenalu

Remis

Wygrana Chelsea 0 Votes

Arsenal – Chelsea, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Arsenal. Kurs na takie zdarzenie to 1.60, przy współczynniku 5.45 na wygraną Chelsea. Remis wyceniono kursem 4.15.

Arsenal Chelsea 1.60 4.25 6.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 marca 2026 17:09

Gdzie oglądać mecz Arsenal – Chelsea? Spotkanie Arsenal – Chelsea będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Arsenal – Chelsea? Mecz odbędzie się już w niedzielę (1 marca) o godzinie 17:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.