Arsenal - Aston Villa: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na wtorek (30 grudnia) mecz 19. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Unai Emery

Arsenal – Aston Villa, gdzie oglądać?

W 19. kolejce Premier League najciekawiej powinno być na Emirates Stadium, gdzie zagrają kandydaci do mistrzostwa Anglii. Fotel lidera rozgrywek spróbuje obronić Arsenal. Z kolei o zrównaniu się punktami z londyńczykami marzy Aston Villa, którą poprowadził były trener gospodarzy, Unai Emery. Kto będzie miał powody do radości po zakończeniu tej hitowej batalii? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

o dziewiąte ligowe zwycięstwo w sezonie 2025/2026 zagra Manchester United. Jego przeciwnikiem będzie zamykające stawkę Wolverhampton, które w teorii nie powinno postawić się gospodarzom. Futbol lubi jednak nieoczekiwane rozstrzygnięcia. Czy takowe nastąpi dziś na Old Trafford? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Arsenal – Aston Villa

Arsenal – Aston Villa, transmisja w TV

Spotkanie Arsenal – Aston Villa obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Maciej Łuczak.

Arsenal – Aston Villa, transmisja online

Mecz 19. kolejki Premier League z udziałem Arsenalu i Aston Villi będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Arsenal – Aston Villa, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Arsenalu

Remis

Wygrana Aston Vilii Wygrana Arsenalu

Remis

Wygrana Aston Vilii 0 Votes

Arsenal – Aston Villa, kursy bukmacherskie

Różnice w kursach bukmacherów na poszczególne zdarzenia są znaczące. Wygraną Arsenalu możesz zagrać po kursie 1.45, podczas gdy współczynnik na zwycięstwo Aston Villi to 7.30. Kurs na podział punktów to zaś 4.65.

Arsenal Aston Villa 1.45 4.65 7.30 Odds are subject to change. Last updated 30 grudnia 2025 19:16

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Gdzie oglądać mecz Arsenal – Aston Villa? Starcie Arsenal – Aston Villa będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Arsenal – Aston Villa? Mecz odbędzie się już we wtorek (30 grudnia) o godzinie 21:15.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.