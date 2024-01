IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Arsenal – Crystal Palace, gdzie oglądać

Mikel Arteta z pewnością cieszył się na dwutygodniową przerwę w grze. Jego Arsenal na przełomie lat 2023 i 2024 nie radził sobie dobrze. W Premier League przegrał dwa mecze z rzędu, a do tego odpadł z Pucharu Anglii. Teraz jego zespół wraca do gry i od razu czeka go niełatwe wyzwanie. Zmierzy się bowiem w derbach Londynu z Crystal Palace. Orły swój ostatni mecz w lidze wygrały, ale też mają coś do udowodnienia. Po trudnym, dwumeczowym boju, odpadły bowiem z Pucharu Anglii po batalii z Evertonem.

Sprawdź nasze typy na mecz Arsenal – Crystal Palace.

Arsenal – Crystal Palace, transmisja na żywo w TV

Mecz nie będzie dostępny w stacji CANAL+, co oznacza, że nie obejrzymy go w tradycyjnej telewizji.

Arsenal – Crystal Palace, transmisja online

Spotkanie angielskiej ekstraklasy obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Emirates Stadium.

Arsenal – Crystal Palace, kursy bukmacherskie

Nie ulega wątpliwości, że to gospodarze są zdecydowanymi faworytami nadchodzących derbów.

Arsenal Crystal Palace Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 stycznia 2024 07:59 .

