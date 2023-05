PressFocus Na zdjęciu: Martin Odegaard

Emirates Stadium Premier League Arsenal Brighton 1.87 4.30 4.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 maja 2023 09:46 .

Arsenal – Brighton, gdzie oglądać

Arsenal wciąż ma w sobie wiarę w wywalczenie pierwszego mistrzostwa Anglii od niemal dwóch dekad. By powstrzymać fantastyczny Manchester City, Kanonierzy nie mogą już jednak pozwolić sobie na żadne potknięcie – a do tego liczyć na takie ze strony rywali. W najbliższą niedzielę londyńczyków czeka niezwykle trudne zadanie. Brighton & Hove Albion to bez wątpienia rewelacja trwającego sezonu Premier League. Mewy mają kilka zaległych spotkań, a mimo tego są już niemal pewne gry w europejskich pucharach w przyszłej kampanii. Od wyników na finiszu zależy tylko, w których.

Sprawdź nasze typy na mecz Arsenal – Brighton.

Arsenal – Brighton, transmisja na żywo w TV

Mecz nie będzie dostępny w stacji CANAL+, co oznacza, że nie obejrzymy go w tradycyjnej telewizji.

Arsenal – Brighton, transmisja online

Mecz angielskiej ekstraklasy obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Emirates Stadium.

Arsenal – Brighton, kursy bukmacherskie

Choć Brighton jest groźne dla każdego przeciwnika, według bukmacherów Arsenal pozostaje wyraźnym faworytem niedzielnego pojedynku w Londynie.

Arsenal Brighton 1.87 4.30 4.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 maja 2023 09:46 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin