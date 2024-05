Zuma Press/Alamy Na zdjęciu: Siatkarze reprezentacji Polski

Polska – Niemcy, transmisja na żywo

Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn rozegra w środę pierwsze sparingowe spotkanie w ramach przygotowań do bardzo ważnego sezonu. Rywalem drużyny prowadzonej przez Nikolę Grbicia będzie reprezentacja Niemiec. Dla polskiego zespołu to jeden z etapów przygotowań do Ligi Narodów i przede wszystkim igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Środowe spotkanie będzie dla obu zespołów oraz ich szkoleniowców okazję do przetestowania nowych rozwiązań. Na boisku niekoniecznie zobaczymy również optymalne zestawienia obu reprezentacji. Nie mniej jednak mecz zapowiada się bardzo ciekawie. Rywalizację, która odbędzie się w katowickim Spodku, będzie można oglądać dzięki telewizyjnej transmisji oraz za pośrednictwem internetu.

Polska – Niemcy, transmisja w TV

Towarzyski mecz Polska – Niemcy rozegrany zostanie w środę (15 maja) o godzinie 17:00. Transmisja z tego spotkania będzie prowadzona na kanale Polsat Sport 1.

Polska – Niemcy, transmisja online

Za pośrednictwem internetu mecz Polska – Niemcy również będzie dostępny do obejrzenia. Aby skorzystać z takiej opcji należy wykupić odpowiedni pakiet w usłudze Polsat Box Go.

Polska – Niemcy: kto wygra?

Jak zakończy się rywalizacja w Spodku? wygraną Polski 100% wygraną Niemiec 0% 5 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Polski

wygraną Niemiec

Gdzie oglądać mecz Polska – Niemcy? Mecz Polska – Niemcy można oglądać na kanale Polsat Sport 1. O której mecz Polska – Niemcy? Spotkanie Polska – Niemcy rozegrany zostanie w środę (15 maja) o godzinie 17:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.