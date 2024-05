Hubert Hurkacz o awans do ćwierćfinału turnieju w Rzymie zmierzy się we wtorek z Sebastianem Baezem. Sprawdź gdzie oglądać mecz Hurkacz - Beaz.

Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

Kolejny Argentyńczyk na drodze Hurkacza, gdzie obejrzeć?

Hubert Hurkacz w poprzedniej rundzie pokonał w dwóch setach Tomasa Etcheverry’ego. W walce o ćwierćfinał turnieju w Rzymie czeka na niego kolejny Argentyńczyk. Polak zmierzy się z 23-letnim Sebastianem Baezem, który sprawił już dużą niespodziankę eliminując Holgera Rune. We wtorkowym meczu 1/8 finału faworytem będzie jednak Hurkacz.

Do tej pory obaj zawodnicy nie mieli okazji rywalizować ze sobą. Wtorkowe spotkanie będzie ich pierwszym pojedynkiem. Polska-argentyńską rywalizację będziemy mogli oglądać w TV i online.

Hurkacz – Baez, transmisja w TV

Mecz Hurkacz – Baez rozegrany zostanie we wtorek (14 maja) około godziny 17:00. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale Polsat Sport 1.

Hurkacz – Baez: transmisja za darmo

Walkę Huberta Hurkacza o ćwierćfinał turnieju w Rzymie możesz obejrzeć także poprzez usługę STS TV. Jedyne co powinieneś zrobić, aby uzyskać do niej dostęp to zarejestrować konto w STS podając kod promocyjny GOAL oraz postawić dowolny zakład za co najmniej 2 zł.

Hurkacz – Beaz, typ kibiców

Hurkacz – Beaz, kursy bukmacherskie

Hurkacza we wtorek czeka niełatwe zadanie, ale do rywalizacji z Baezem przystąpi w roli faworyta. Większe szanse na wygraną dają mu również bukmacherzy.

Hubert Hurkacz Sebastian Baez 1.47 2.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 maja 2024 10:39 .

Gdzie oglądać mecz Hurkacz – Beaz? Transmisja z meczu Hurkacz – Beaz będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL i na kanale Polsat Sport 1. Kiedy rozegrany zostanie mecz Hurkacz – Baez? Spotkanie Hurkacz – Baez odbędzie się we wtorek (14 maja) około godziny 17:00.

