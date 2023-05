Arsenal – Brighton: typy, kursy, zapowiedź (14.05.2023)

Arsenal - Brighton: typy na mecz 36. kolejki Premier League. Kanonierzy wciąż mają nadzieję, że na finiszu uda się przegonić Manchester City i zdobyć mistrzostwo Anglii. W niedzielę wicelidera czeka trudna przeprawa, bowiem zmierzy się z Mewami, które mają realne szanse na awans do europejskich pucharów. początek spotkania o godzinie 17:30. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Emirates Stadium Premier League Arsenal Brighton 1.87 4.20 4.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 maja 2023 18:31 .

Arsenal – Brighton, typy i przewidywania

Arsenal przełamał kryzys, wygrał dwa ostatnie ligowe spotkania i wciąż liczy się w walce o mistrzostwo Anglii. Kanonierzy tracą punkt do Manchesteru City i rozegrały do tej pory jeden mecz więcej. Aby jak najdłużej pozostać w grze, nie mogą już pozwolić sobie na więcej wpadek. W najbliższą niedzielę wicelidera Premier League czeka bardzo wymagająca przeprawa. Na Emirates Stadium przyjeżdża bowiem Brighton, czyli jedna z najefektywniej grających drużyn w całej angielskiej ekstraklasie. Mając na uwadze, że oba zespoły zdecydowanie lepiej radzą sobie w grze ofensywnej i mają swoje problemy w obronie, spodziewamy się strzeleckiej kanonady. Nasz typ – powyżej 3,5 gola.

Arsenal – Brighton, sytuacja kadrowa

Arsenal przystąpi do tego meczu poważnie osłabiony, jeśli chodzi o obsadę defensywy. Do końca sezonu z gry wypadli Ołeksandr Zinczenko oraz William Saliba. Ponadto, niezdolni do gry są kontuzjowani Takehiro Tomiyasu i Mohamed Elneny. Brighton nie będzie mogło natomiast skorzystać z usług Adama Lallany, Tariqa Lampteya, Solly’ego Marscha, Jeremy’ego Sarmiento i Adama Webstera.

Arsenal – Brighton, ostatnie wyniki

Po czterech kolejnych spotkaniach bez wygranej Arsenal wreszcie się przełamał i zdobył komplet punktów w dwóch ostatnich meczach. Kanonierzy najpierw rozprawili się w derbach z Chelsea (3-1), a później po świetnym występie ograli Newcastle United 3-1.

Brighton niespodziewanie zostało w poprzedniej kolejce rozgromione przez broniący się przed spadkiem Everton (1-5). Wcześniej Mewy radziły sobie dużo lepiej, pokonując kolejno Wolverhampton (6-0) i Manchester United (1-0).

Arsenal – Brighton, historia

Poprzedni mecz tych drużyn został rozegrany w 18. kolejce tego sezonu Premier League. Brighton przed własną publicznością przegrało wówczas z Arsenalem 2-4. Bramki dla Kanonierów strzelali Bukayo Saka, Martin Odegaard, Eddie Nketiah oraz Gabriel Martinelli. Dla Mew trafiali natomiast Evan Ferguson i Kaoru Mitoma.

Arsenal – Brighton, kursy bukmacherskie

Arsenal jest uznawany za zdecydowanego faworyta niedzielnej rywalizacji. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wahają się między 1,72 a 1,87. W przypadku ewentualnej wygranej Brighton jest to nawet aż 4,40.

Arsenal – Brighton, przewidywane składy

Arsenal: Ramsdale, White, Kiwior, Gabriel, Tierney, Jorginho, Xhaka, Odegaard, Martinelli, Jesus, Saka

Brighton: Steele, Groos, Colwill, Dunk, Estupinan, Caicedo, Mac Allister, Buonanotte, Undav, Mitoma, Welbeck

Arsenal – Brighton, transmisja meczu

Niedzielny mecz 36. kolejki Premier League pomiędzy Arsenalem a Brighton rozpocznie się o godzinie 17:30. Transmisję z tego wydarzenia będzie można śledzić za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.