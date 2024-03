IMAGO/Grzegorz Wajda/SOPA Images Na zdjęciu: Angel Rodado

Arka – Wisła, gdzie oglądać?

Liderująca w tabeli Fortuna 1 Ligi Arka Gdynia w piątkowy wieczór zmierzy się u siebie z bezpośrednim rywalem w walce o awans do Ekstraklasy – Wisłą Kraków. Gospodarze będą chcieli wykorzystać atut własnego boiska i potwierdzić wysoką formę prezentowaną w 2024 roku. Gdynianie wygrali bowiem wszystkie trzy rozegrane mecze w lidze, co pozwoliło im objąć prowadzenie w tabeli.

Wisła Kraków do Gdyni jedzie jednak tylko z jednym celem – zdobycie trzech punktów. Wiślacy w trzech meczach w tym roku zapisali na swoje konto sześć punktów i nie mają marginesu na kolejne potknięcie, jeżeli chcą myśleć o bezpośrednim awansie. Piątkowe spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie, bowiem naprzeciwko siebie staną dwie ofensywnie usposobione drużyny. W pierwszym ich pojedynku w tym sezonie padło aż sześć bramek. Zdecydowanie lepsza okazała się Wisła, która wygrała u siebie 5:1. Jak będzie tym razem? Sprawdź typy na mecz Arka – Wisła.

Arka – Wisła, transmisja w TV

Arka – Wisła to zdecydowanie najciekawiej zapowiadający się mecz 23. kolejki Fortuna 1 Ligi. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi w piątek (8 marca) o godzinie 20:30. Spotkanie oczywiście będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja dostępna będzie na kanale Polsat Sport Extra.

Arka – Wisła, transmisja online

Wszystkie spotkania Fortuna 1 Ligi można oglądać także za pośrednictwem internetu. Umożliwia to usługa Polsat Box Go. Dostęp do transmisji mają jednak tylko posiadacze odpowiednich pakietów. Mecz Arka – Wisła również będzie można obejrzeć korzystając z tej usługi.

Arka – Wisła, kto wygra?

Jak zakończy się mecz Arka – Wisła? wygra Arka 20% wygra Wisła 60% będzie remis 20% 5 + Głosy Oddaj swój głos: wygra Arka

wygra Wisła

będzie remis

Arka – Wisła, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wskazują Arkę jako faworyta piątkowego spotkania. Nie może to jednak dziwić, biorąc pod uwagę obecną formę zespołu i fakt, że mecz rozegrany zostanie w Gdyni. Jednocześnie nie odbierają szans Wiśle Kraków, która również dysponuje potencjałem pozwalającym jej myśleć o zdobyciu trzech punktów.

Arka Gdynia Wisła Kraków 2.25 3.60 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 marca 2024 08:39 .

Gdzie obejrzeć mecz Arka Gdynia – Wisła Kraków? Transmisja będzie dostępna na kanale Polsat Sport Extra. Kiedy odbędzie się spotkanie Arka – Wisła? Mecz rozegrany zostanie w piątek (8 marca) o godzinie 20:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.