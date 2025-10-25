REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Arka Gdynia – Piast Gliwice: gdzie oglądać?
Sobotnia konfrontacja pomiędzy Arką Gdynia i Piastem Gliwice będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisje ze spotkań PKO BP Ekstraklasy można śledzić przede wszystkim na stacjach CANAL+, ale również na stronie internetowej Canalplus.com czy przy okazji dedykowanej aplikacji.
Arka Gdynia i Piast Gliwice to drużyny, które dzieli różnica pięciu punktów w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Zespół prowadzony przez Dawida Szwargę zadomowił się na 14. miejscu z 12 oczkami. Z kolei czerwoną latarnią rozgrywek są Niebiesko-czerwoni, których z kryzysu ma wyprowadzić nowy trener Daniel Myśliwiec. Piast ma zamiar wygrać w sobotnie popołudnie swoje pierwsze spotkanie na wyjeździe w tym sezonie na ligowym podwórku.
Arka Gdynia – Piast Gliwice: transmisja w TV
Transmisja z sobotniej potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Rywalizacja Arka Gdynia – Piast Gliwice rozpocznie się w sobotę, 25 października o godzinie 14:45. Transmisję telewizyjną przeprowadzi stacja CANAL+ Sport 3. Sprawozdawcami spotkania będą Piotr Glamowski i Jacek Bednarz.
Arka Gdynia – Piast Gliwice: stream online
Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie na arenie w Gdyni. Mecz z udziałem Arki i Piasta będzie dostępny w internecie na platformie streamingowej CANAL+. Z usługi można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV.
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Arki
- wygraną Piasta
- remisem
0 Votes
Spotkanie Arka – Piast rozpocznie się w sobotę, 25 października o godzinie 14:45.
Transmisję ze spotkania Arka Gdynia – Piast Gliwice można obejrzeć w telewizji na antenie CANAL+ Sport 3, a także w internecie dzięki platformie streamingowej CANAL+.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.