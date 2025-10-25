Arka Gdynia - Piast Gliwice: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach PKO BP Ekstraklasy z udziałem obu drużyn będzie dostępny zarówno w telewizji, jak i online.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Marc Navarro

Arka Gdynia – Piast Gliwice: gdzie oglądać?

Sobotnia konfrontacja pomiędzy Arką Gdynia i Piastem Gliwice będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisje ze spotkań PKO BP Ekstraklasy można śledzić przede wszystkim na stacjach CANAL+, ale również na stronie internetowej Canalplus.com czy przy okazji dedykowanej aplikacji.

Arka Gdynia i Piast Gliwice to drużyny, które dzieli różnica pięciu punktów w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Zespół prowadzony przez Dawida Szwargę zadomowił się na 14. miejscu z 12 oczkami. Z kolei czerwoną latarnią rozgrywek są Niebiesko-czerwoni, których z kryzysu ma wyprowadzić nowy trener Daniel Myśliwiec. Piast ma zamiar wygrać w sobotnie popołudnie swoje pierwsze spotkanie na wyjeździe w tym sezonie na ligowym podwórku.

Arka Gdynia – Piast Gliwice: transmisja w TV

Transmisja z sobotniej potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Rywalizacja Arka Gdynia – Piast Gliwice rozpocznie się w sobotę, 25 października o godzinie 14:45. Transmisję telewizyjną przeprowadzi stacja CANAL+ Sport 3. Sprawozdawcami spotkania będą Piotr Glamowski i Jacek Bednarz.

Arka Gdynia – Piast Gliwice: stream online

Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie na arenie w Gdyni. Mecz z udziałem Arki i Piasta będzie dostępny w internecie na platformie streamingowej CANAL+. Z usługi można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV.

Kiedy i o której mecz Arka Gdynia – Piast Gliwice? Spotkanie Arka – Piast rozpocznie się w sobotę, 25 października o godzinie 14:45. Gdzie oglądać mecz Arka Gdynia – Piast Gliwice? Transmisję ze spotkania Arka Gdynia – Piast Gliwice można obejrzeć w telewizji na antenie CANAL+ Sport 3, a także w internecie dzięki platformie streamingowej CANAL+.

