fot. Imago / Andrew Yates / Sportimage Na zdjęciu: Marcus Rashford

Anglia – Brazylia, gdzie oglądać

Reprezentacja Anglii w pierwszym meczu w 2024 roku na Wembley zmierzy się z Brazylią. Co prawda to będzie tylko spotkanie kontrolne. Mimo wszystko zapowiada się ekscytująco. Drużyna Garetha Southgata’a rywalizacją z Canarinhos na dobre zacznie przygotowania do mistrzostw Europy.

Goście z Ameryki Południowej mają natomiast zamiar zakończyć przygnębiająca serię bez wygranej. Pomóc w tym ma nowy selekcjoner, którym został Dorival Junior. Sprawdź nasze typy na mecz Anglia – Brazylia.

Anglia – Brazylia, transmisja na żywo w TV

Sobotnie spotkanie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania będzie dostępna n antenie Polsat Sport od godziny 20:00.

Anglia – Brazylia, transmisja online

Spotkanie z udziałem Anglików i Brazylijczyków będzie można zobaczyć w internecie. Transmisja będzie emitowana na platformie Polsat Box Go.

Anglia – Brazylia, kto wygra

Anglia – Brazylia, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Kurs na wygraną reprezentacji Anglii kształtuje się w wysokości 2.00. Wariant na remis wyceniono na 3.60. Opcję na zwycięstwo Brazylii oszacowano natomiast na 3.85.

Anglia Brazylia 2.02 3.60 3.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 marca 2024 07:08 .

