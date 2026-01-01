Sunderland - Manchester City: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na czwartek (1 stycznia) mecz 19. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Phil Foden

Sunderland – Manchester City, gdzie oglądać?

Jednym z ostatnich meczów w 19. kolejce Premier League będzie mecz Sunderland – Manchester City. Beniaminek prezentuje w tym sezonie formę, która plasuje go w okolicy strefy pucharowej. Tym nie zadowoli się zespół gości, który celuje w mistrzostwo Anglii. Która z drużyn przybliży się do realizacji swojego celu? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Sunderland – Manchester City

Sunderland – Manchester City, transmisja w TV

Spotkanie Sunderland – Manchester City obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Michał Gutka.

Sunderland – Manchester City, transmisja online

Mecz 19. kolejki Premier League z udziałem Sunderlandu i Manchesteru City będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Sunderland – Manchester City, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Sunderlandu

Remis

Wygrana Manchesteru City Wygrana Sunderlandu 67%

Remis 0%

Wygrana Manchesteru City 33% 3+ Votes

Sunderland – Manchester City, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy nie dają Sunderlandowi wielkich szans na zwycięstwo w czwartkowym meczu. Scenariusz ten wyceniono kursem 7.40. Współczynnik na remis to 5.00. Jeżeli uważasz, że Manchester City wywiąże się z roli faworyta, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 1.42.

Sunderland Manchester City 7.40 5.00 1.42 Odds are subject to change. Last updated 1 stycznia 2026 18:29

Gdzie oglądać mecz Sunderland – Manchester City? Spotkanie Sunderland – Manchester City będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Sunderland – Manchester City? Mecz odbędzie się już w czwartek (1 stycznia) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.