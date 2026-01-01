Sunderland – Manchester City, gdzie oglądać?
Jednym z ostatnich meczów w 19. kolejce Premier League będzie mecz Sunderland – Manchester City. Beniaminek prezentuje w tym sezonie formę, która plasuje go w okolicy strefy pucharowej. Tym nie zadowoli się zespół gości, który celuje w mistrzostwo Anglii. Która z drużyn przybliży się do realizacji swojego celu? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Sunderland – Manchester City
Sunderland – Manchester City, transmisja w TV
Spotkanie Sunderland – Manchester City obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Michał Gutka.
Sunderland – Manchester City, transmisja online
Mecz 19. kolejki Premier League z udziałem Sunderlandu i Manchesteru City będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Sunderland – Manchester City, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Sunderlandu 67%
- Remis 0%
- Wygrana Manchesteru City 33%
3+ Votes
Sunderland – Manchester City, kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy nie dają Sunderlandowi wielkich szans na zwycięstwo w czwartkowym meczu. Scenariusz ten wyceniono kursem 7.40. Współczynnik na remis to 5.00. Jeżeli uważasz, że Manchester City wywiąże się z roli faworyta, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 1.42.
Spotkanie Sunderland – Manchester City będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w czwartek (1 stycznia) o godzinie 21:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.