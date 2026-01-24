Bournemouth – Liverpool, gdzie oglądać?
W 23. kolejce Premier League zaplanowano mecz Bournemouth – Liverpool. Obu drużynom daleko do optymalnej dyspozycji, więc przewidzenie końcowego rozstrzygnięcia nie należy do łatwych zadań. Spodziewać można się jednak emocjonującej rywalizacji, w której gospodarze spróbują pokonać faworyta z Anfield. Sprawdź gdzie obejrzeć ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Bournemouth – Liverpool
Bournemouth – Liverpool, transmisja w TV
Spotkanie Bournemouth – Liverpool obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Maciej Łuczak.
Bournemouth – Liverpool, transmisja online
Mecz 23. kolejki Premier League z udziałem Bournemouth i Liverpoolu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Bournemouth – Liverpool, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Bournemouth 13%
- Remis 13%
- Wygrana Liverpoolu 75%
8+ Votes
Bournemouth – Liverpool, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Liverpool. Kurs na takie zdarzenie to 1.90, przy współczynniku 4.00 na wygraną Bournemouth.
Mecz odbędzie się już w sobotę (24 stycznia) o godzinie 18:30.
