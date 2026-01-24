Bournemouth - Liverpool: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (24 stycznia) mecz 23. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Curtis Jones

Bournemouth – Liverpool, gdzie oglądać?

W 23. kolejce Premier League zaplanowano mecz Bournemouth – Liverpool. Obu drużynom daleko do optymalnej dyspozycji, więc przewidzenie końcowego rozstrzygnięcia nie należy do łatwych zadań. Spodziewać można się jednak emocjonującej rywalizacji, w której gospodarze spróbują pokonać faworyta z Anfield. Sprawdź gdzie obejrzeć ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Bournemouth – Liverpool

Bournemouth – Liverpool, transmisja w TV

Spotkanie Bournemouth – Liverpool obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Maciej Łuczak.

Bournemouth – Liverpool, transmisja online

Mecz 23. kolejki Premier League z udziałem Bournemouth i Liverpoolu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Bournemouth – Liverpool, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Bournemouth

Remis

Wygrana Liverpoolu Wygrana Bournemouth 13%

Remis 13%

Wygrana Liverpoolu 75% 8+ Votes

Bournemouth – Liverpool, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Liverpool. Kurs na takie zdarzenie to 1.90, przy współczynniku 4.00 na wygraną Bournemouth.

Bournemouth Liverpool FC 4.15 4.00 1.90 Odds are subject to change. Last updated 24 stycznia 2026 17:54

Gdzie oglądać mecz Bournemouth – Liverpool? Spotkanie Bournemouth – Liverpool będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Bournemouth – Liverpool? Mecz odbędzie się już w sobotę (24 stycznia) o godzinie 18:30.

