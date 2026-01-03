Bournemouth – Arsenal, gdzie oglądać?
Dla kibiców dopingujących Arsenal najbliższy mecz Premier League może być wyjątkowo trudny emocjonalnie. Rywalem Kanonierów będzie bowiem Bournemouth. Zespół Mikela Artety w minionym sezonie przegrał oba spotkania z tym rywalem. Podobna sytuacja w bieżącej kampanii oddaliłaby londyńczyków od wyczekiwanego mistrzostwa Anglii. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Bournemouth – Arsenal
Bournemouth – Arsenal, transmisja w TV
Spotkanie Bournemouth – Arsenal obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Szymon Przedpełski i Michał Gutka.
Bournemouth – Arsenal, transmisja online
Mecz 20. kolejki Premier League z udziałem Bournemouth i Arsenalu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Bournemouth – Arsenal, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Bournemouth
- Remis
- Wygrana Arsenalu
0 Votes
Bournemouth – Arsenal, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy uważają, że po trzy punkty w tym meczu prawdopodobnie sięgnie Arsenal. Współczynnik na wygraną gości to 1.51, przy współczynniku 6.00 na sukces gospodarzy. Remis wyceniono kursem 4.65.
Mecz odbędzie się już w sobotę (3 stycznia) o godzinie 18:30.
