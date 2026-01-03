Bournemouth - Arsenal: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (3 stycznia) mecz 20. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Leandro Trossard

Bournemouth – Arsenal, gdzie oglądać?

Dla kibiców dopingujących Arsenal najbliższy mecz Premier League może być wyjątkowo trudny emocjonalnie. Rywalem Kanonierów będzie bowiem Bournemouth. Zespół Mikela Artety w minionym sezonie przegrał oba spotkania z tym rywalem. Podobna sytuacja w bieżącej kampanii oddaliłaby londyńczyków od wyczekiwanego mistrzostwa Anglii. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Bournemouth – Arsenal

Bournemouth – Arsenal, transmisja w TV

Spotkanie Bournemouth – Arsenal obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Szymon Przedpełski i Michał Gutka.

Bournemouth – Arsenal, transmisja online

Mecz 20. kolejki Premier League z udziałem Bournemouth i Arsenalu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Bournemouth – Arsenal, kto wygra?

Bournemouth – Arsenal, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że po trzy punkty w tym meczu prawdopodobnie sięgnie Arsenal. Współczynnik na wygraną gości to 1.51, przy współczynniku 6.00 na sukces gospodarzy. Remis wyceniono kursem 4.65.

Bournemouth Arsenal 6.40 4.70 1.50 Odds are subject to change. Last updated 3 stycznia 2026 12:55

Gdzie oglądać mecz Bournemouth – Arsenal? Spotkanie Bournemouth – Arsenalbędzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Bournemouth – Arsenal? Mecz odbędzie się już w sobotę (3 stycznia) o godzinie 18:30.

