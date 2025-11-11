Francuska legenda szykuje powrót. Zidane zdradził, kiedy znowu będzie trenerem!

Zinedine Zidane to jeden z trenerów, którego powrót na ławkę trenerską jest bardzo wyczekiwany. Francuz ostatnio wypowiedział się na ten temat w rozmowie z "Le Parisien".

Zinedine Zidane o planie na powrót do pracy

Zinedine Zidane wziął ostatnio udział w spotkaniu charytatywnym w Tulonie, zorganizowanym przez jego przyjaciela. Jednocześnie pojawiła się okazja, aby podpytać Francuza o to, kiedy możliwy jest jego powrót do pracy trenerskiej.

– Chciałbym wyjść na boisko, ale nie jesteśmy już młodsi. Starzejemy się i niestety od czasu do czasu łapiemy kontuzje. W związku z tym na razie będę tylko trenerem. Kiedy pojawię się na ławce trenerskiej? Wkrótce – oznajmił Zidane, cytowany przez „Le Parisien”.

Francuz nie pełni funkcji trenera od momentu, gdy rozstał się z Realem Madryt w 2021 roku. Według mediów Zidane jest uważany za głównego kandydata do zastąpienia Didiera Deschampsa na stanowisku selekcjonera reprezentacji Francji po mistrzostwach świata w Ameryce Północnej w przyszłym roku.

53-latek jako trener miał jak dotąd okazję sprawdzić się tylko w Realu Madryt. Był to jednak czas niezwykle owocny w sukcesy Królewskich. Zidane wygrał z ekipą z La Liga trzykrotnie Ligę Mistrzów, dwa razy mistrzostwo Hiszpanii i dwukrotnie Superpuchar Hiszpanii. Francuz ma też na swoim koncie dwa Superpuchary Europy i dwa Klubowe Mistrzostwa Świata.

W trakcie drugiej kadencji w Realu prowadził drużynę w 114 spotkaniach, notując bilans 2,04 punktu na mecz. Zidane pracował w madryckiej ekipie od marca 2019 roku do końca czerwca 2021 roku.

