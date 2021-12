fot. PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński to w powszechnej opinii jeden z najbardziej utalentowanych polskich piłkarzy. Co jakiś czas pojawiają się nowe doniesienia na temat przyszłości zawodnika SSC Napoli. W środowy wieczór w pomeczowym studio TVP Sport na temat zawodnika Azzurrich wypowiedział się Mateusz Borek.

Piotr Zieliński to jeden z najbardziej rozchwytywanych polskich piłkarzy

27-latek według najnowszych doniesień znalazł się na radarze Bayernu Monachiuma

Transfer miałby mieć miejsce latem przyszłego roku

Zieliński zamieni Serie A na Bundesligę?

Piotr Zieliński w tej kampanii imponuje skutecznością. 27-latek rozegrał w sezonie 2021/2022 łącznie 20 meczów, notując w nich sześć trafień i cztery asysty. Nie dziwi zatem, że coraz częściej w kontekście zawodnika mówi się o zmianie barw klubowych.

Swego czasu pojawiały się informacje, że zwolennikiem talentu Zielińskiego jest Juergen Klopp. Tym samym spekulowano, że reprezentant Polski może zasilić szeregi Liverpoolu. Ostatecznie nic z tego nie wyszło.

Najnowsze informacje w sprawie Polaka przekazał natomiast Mateusz Borek. Komentator TVP Sport i Viaplay ujawnił, że Zieliński znalazł się na radarze Bayernu Monachium.

– Dzisiaj monachijskie gazety wymieniły nazwisko Piotra Zielińskiego w kontekście transferu do Bayernu Monachium. Przeczytałem to i od razu wykonałem kilka telefonów – mówił Borek na antenie TVP Sport w studiu po spotkaniu Bayern – Barcelona.

– Co się okazuje? Zieliński ma ważny kontrakt do czerwca 2024 roku. Temat na pewno nie będzie grany zimą, ale coś zaczyna się dziać. Niewykluczone, że w perspektywie kilku tygodni menedżer piłkarza Bartek Bolek pojawi się w słynnym apartamencie Aurelio De Laurentiisa w Rzymie z widokiem na Watykan i będzie negocjował. Cena? 50-60 mln euro plus – dodał dziennikarz.

Zieliński do Napoli dołączył w sierpniu 2016 roku z Udinese Calcio. Kosztował wówczas 16 milionów euro. Gdyby faktycznie przeprowadzka 27-latka do ekipy z Bundesligi stała się faktem, to wówczas Zieliński o miejsce w składzie Bawarczyków mógłby rywalizować z: Marcelem Sabitzerem, Corentinem Tolisso lub Leonem Goretzką.

