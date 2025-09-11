Zidane wybrał przyszłą drużynę. Mbappe nie pozostawił wątpliwości

Zinedine Zidane przygotowuje się do objęcia reprezentacji Francji. Kylian Mbappe powiedział, że federacja nie będzie w stanie odmówić legendzie.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Zidane szykuje się do objęcia reprezentacji Francji

Didier Deschamps po tegorocznym mundialu ustąpi ze stanowiska selekcjonera Francji. Choć federacja oficjalnie nie podała jeszcze jego następcy, kandydat wydaje się oczywisty. Zinedine Zidane od dawna czeka właśnie na tę funkcję, odrzucając inne propozycje powrotu na ławkę trenerską.

Legenda Realu Madryt nie prowadziła drużyny od 2021 roku, ale we Francji od miesięcy mówi się, że to on obejmie kadrę po Deschampsie. Nawet Thierry Henry, bez podawania nazwiska, zasugerował, że wybór jest przesądzony. „Wszyscy wiemy, kto będzie nowym selekcjonerem” – stwierdził były napastnik Arsenalu.

Otwarcie o sprawie wypowiedział się także Kylian Mbappe. Kapitan Trójkolorowych, który ostatnio wyprzedził Henry’ego w klasyfikacji strzelców kadry, jasno podkreślił wyjątkową pozycję Zidane’a. „On jest historią, która zdarza się tylko raz. Można go tylko podziwiać. To postać, której nikt nie powtórzy” – powiedział w rozmowie z L’Equipe.

Na pytanie o możliwość objęcia reprezentacji przez Zidane’a, Mbappe dodał krótko: „To Zidane. Tylko on może powiedzieć nie”. Słowa napastnika Realu Madryt nie pozostawiają złudzeń, że w szatni panuje pełne poparcie dla takiego rozwiązania.

Według L’Equipe Francuz skupia się wyłącznie na pracy z drużyną narodową, a stanowisko będzie wolne już za mniej niż rok. Dla kibiców Les Bleus byłby to wymarzony scenariusz – ikona futbolu miałaby poprowadzić zespół w kolejnym cyklu, gwarantując ciągłość i ogromny autorytet.