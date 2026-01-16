Zidane rozmawia ws. posady. Ustala warunki wyczekiwanego powrotu!

20:43, 16. stycznia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  L'Equipe

Zinedine Zidane po latach może wreszcie wrócić na ławkę trenerską. Szkoleniowiec rozmawia z francuską federacją na temat przejęcia reprezentacji - ujawnia "L'Equipe".

Zinedine Zidane
fot. Associated Press Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Zidane zaliczy wielki powrót do pracy

Zinedine Zidane od ponad czterech lat pozostaje na trenerskim bezrobociu. To jego wybór, bowiem w tym czasie konkretnych propozycji nie brakowało. Odmawiał chociażby Manchesterowi United czy Paris Saint-Germain, czając się na posadę selekcjonera reprezentacji Francji. Wydawało się, że obejmie ją po mistrzostwach świata w Katarze, ale dobry wynik skłonił włodarzy federacji do przedłużenia współpracy z Didierem Deschampsem. Ta ma zakończyć się zaraz po tegorocznym mundialu, niezależnie od tego, jaki rezultat z Ameryki Północnej wywiozą Trójkolorowi.

Zidane jest uznawany w kraju za naturalnego następcę Deschampsa. Media na przestrzeni lat przekonywały, że mogą go skusić tylko dwie posady – selekcjonera reprezentacji Francji lub trenera Realu Madryt. Teraz otwiera się furtka, by za kilka miesięcy przejąć stery po Deschampsie.

Real w trakcie burzliwego momentu. Zidane jasno o szatni

Rozmowy w sprawie powrotu Zidane’a na ławkę trenerską już się rozpoczęły. „L’Equipe” ujawnia, że ten ma jasną wizję dotyczącą sztabu szkoleniowego i jest bardzo dobrze przygotowany do objęcia tej posady. Nic nie jest przesądzone, a porozumienie między stronami nie zostało jeszcze osiągnięte, ale na pewno to wyraźny faworyt w walce o stanowisko selekcjonera Trójkolorowych. Stanowczo dementuje to także plotki łączące go z powrotem do Realu Madryt.