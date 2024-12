Zidane puszcza oko w kierunku tego klubu. Masowo odrzuca oferty

fot. Laurent Lairys / Agence Locevaphotos / Alamy Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Zinedine Zidane czeka na kontrakt z Realu Madryt

Zinedine Zidane to trener, który od momentu, gdy rozstał się z Realem Madryt, to pozostaje bez pracy. Francuski szkoleniowiec dawał już jednak do zrozumienia, że chętnie wróciłby do zawodu. Ostatnio ciekawe wieści na temat byłego piłkarza przekazała Marca.

“Real powinien mieć 80 punktów przewagi nad całą konkurencją”

Źródło podało, że w ostatnich latach chęć zatrudniania Francuza miało kilka klubów. W tym gronie były: Manchester United, Bayern Monachium, PSG czy Juventus. Zidane znajdował się też na radarze konkretnych Federacji Piłkarskich, ale bez skutku. Francuski szkoleniowiec ma być gotowy na podjęcie pracy, ale tylko w projekcie innowacyjnym i rewolucyjnym. Jak dotąd nic takiego nie miało miejsca.

Na dzisiaj Zidane jest świadomy, że powrót do Realu jest niemożliwy. Chociaż nie brakuje sugestii, że Francuz na tego typu rozwiązanie byłby otwarty. Pewnego rodzaju kłopotem w podjęciu nowej pracy przez Zidane’a może być to, że stopniowo członkowie jego sztabu podejmują się nowych wyzwań.

W trakcie kariery szkoleniowej 52-latek jak na razie prowadził tylko Real Madryt. Zidane prowadził dwa razy Real i za każdym razem były to etapy obfite w sukcesy. Francuski trener ma na swoim koncie trzy triumfy w Lidze Mistrzów, dwa mistrzostwa La Liga, dwa Klubowe Mistrzostwa Świata czy dwa Superpuchary Europy i dwa Superpuchary Hiszpanii.

