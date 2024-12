FC Barcelona zrealizuje super transfer? Deco rozważał taki ruch

fot. Associated Press / PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony i Deco

FC Barcelona wraca do tematu transferu Christophera Nkunku

FC Barcelona ma w planach wzmocni się w najbliższym czasie jakościowym graczek. Według informacji Sportu realny scenariusz zakłada pozyskanie przez Katalończyków zawodnika, występującego aktualnie w Premier League.

Źródło podaje, że Barca może spróbować pozyskać Christophera Nkunku, broniącego aktualnie barw Chelsea. 27-latek ma umowę ważną do końca czerwca 2029 roku. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się natomiast w wysokości 50 milionów euro. Ostatnio z kolei 14-krotny reprezentant Francji nie należy do mocnych punktów trener Enzo Mareski, co sprawia, że piłkarz może rozglądać się za nowym pracodawcą.

Ofensywny pomocnik trafił do Chelsea w lipcu 20233 roku z RB Lipsk. Kosztował wówczas 60 milionów euro. W piłkarskim CV zawodnika jest też Paris Saint-Germain. Z kolei w trakcie trwającej kampanii zawodnik rozegrał jak na razie 25 meczów. Strzelił w nich 12 goli. Ponadto na koncie piłkarza znalazły się cztery kluczowe podania. W barwach The Blues piłkarz może rozegrać kolejne starcie w czwartek 26 grudnia. Chelsea zmierzy się wówczas z Fulham. Rywalizacja zacznie się o godzinie 16:00.

Jak na razie największym sukcesem Nkunku są trzy mistrzostwa Ligue 1 i Puchar Niemiec. Na koncie zawodnika są również dwa Puchary Francji.

