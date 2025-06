Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Cherki polecony Realowi przez Zidane’a

Zinedine Zidane zaproponował Realowi Madryt transfer Rayana Cherkiego. Jednak mimo tego Królewscy nie zamierzają walczyć o 21-latka w nadchodzącym oknie. Florentino Perez skupia się obecnie na innych celach.

Real Madryt potwierdził już pozyskanie Deana Huijsena i Trenta Alexandra-Arnolda, a oprócz tego finalizuje transfer Alvaro Carrerasa. Wygląda na to, że plany klubu nie obejmują w tym momencie utalentowanego pomocnika Lyonu, co otwiera drzwi dla innych gigantów.

Manchester City i Liverpool walczą o Cherkiego

Brak zainteresowania ze strony Realu Madryt błyskawicznie wykorzystują inne czołowe europejskie kluby. Początkowo to Manchester City wydawał się faworytem do pozyskania Cherkiego. Jednak w ostatnich godzinach do walki włączył się również Liverpool, a trener The Reds, Arne Slot, osobiście zabiega o przekonanie Francuza do przenosin na Anfield.

Sytuacja jest dynamiczna, a problemy finansowe Olympique Lyonu dodatkowo przyspieszają potencjalny transfer. Klub stoi w obliczu groźby spadku do niższej ligi, jeśli nie ureguluje swoich długów. Dla Lyonu sprzedaż Cherkiego, którego kontrakt wygasa w 2026 roku, jest ostatnią szansą na uzyskanie znaczącej kwoty odstępnego. Wartość rynkowa zawodnika wynosi obecnie 45 milionów euro.