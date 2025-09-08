Zapadła ostateczna decyzja. To tam zagra Leonardo Rocha! [NASZ NEWS]

W niedzielny wieczór goal.pl informował, że pojawił się nowy chętny na Leonardo Rochę. Napastnik Rakowa miał wybrać między Zagłębiem Lubin a Bruk-Bet Termalicą. Wszystko już jasne.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Leonardo Rocha

Skoro przyszedł Rondić, to miejsca zabrakło

Leonardo Rocha w barwach Radomiaka był jednym z najlepszych napastników Ekstraklasy. Strzelał gola za golem i długo utrzymywał się w czołówce strzelców. Potem nastąpił jednak transfer do Rakowa. No i właśnie. Rocha okazał się kolejnym dowodem na to, że pod Jasną Górą napastnikom często jest nomen omen pod górę.

Rocha agrał w sumie 10 spotkań dla Rakowa, w których strzelił 1 gola. Wczoraj wieczorem informowaliśmy, że mocne zainteresowanie zaczął nim wyrażać Bruk-Bet Termalica, który dołączył do Zagłębia Lubin, już od dawna wysyłającego sygnały, iż widziałoby Rochę u siebie.

Kiedy jednak Termalica weszła do gry, zrobiła to w sposób bardzo konkretny. I była blisko, ale ostatecznie nie aż tak, aby wszystko się „spięło”. Z naszych najnowszych informacji wynika, że Leonardo Rocha ma jednak trafić do Zagłębia Lubin! Sprawa jest na ostatniej prostej.