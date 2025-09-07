Leonardo Rocha blisko odejścia z Rakowa! Zaskakująca oferta dla napastnika! [NASZ NEWS]

Leonardo Rocha ze świetnej strony pokazał się w barwach Radomiaka, co zaowocowało transferem do Rakowa Częstochowa. Wiele wskazuje jednak na to, że jego przygoda z klubem spod Jasnej Góry dobiega końca. Z informacji goal.pl wynika, że napastnik dostał zaskakującą ofertę.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Leonardo Rocha

To nie jest ziemia obiecana dla napastników

Leonardo Rocha to jeden z czołowych napastników Ekstraklasy, choć ostatnie miesiące nie są dla niego zbyt udane. Piłkarz błyszczał w barwach Radomiaka, co zaowocowało transferem do Rakowa. Rocha odchodził z Radomia w glorii wyborowego strzelca, ale w Częstochowie nie każdemu napastnikowi jest dane potwierdzić swoją wartość.



Dość powiedzieć, że częstochowski klub szybko zaczął poszukiwania nowego snajpera. I ściągnął na wypożyczenie z FC Koeln Imada Rondicia. Efekt był taki, że Rocha nie został zgłoszony do rozgrywek Ligi Konferencji UEFA. Ergo, to jasny sygnał, że zawodnik może odejść.

I to jest właśnie najbardziej prawdopodobny scenariusz. Od dłuższego czasu przewija się w kontekście tego gracza poszukujące napastnika Zagłębie Lubin. Jak się jednak okazuje, to nie jedyny chętny na usługi Rochy. Z ustaleń goal.pl wynika, że pozyskaniem tego gracza jest mocno zainteresowana Termalica Bruk Bet Nieciecza. W grę wchodzi wypożyczenie z opcją wykupu.



