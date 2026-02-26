Zamienił Barcelonę na Chelsea. Teraz szuka nowego klubu

Chelsea po sezonie pożegna się ze swoim napastnikiem. Marc Guiu złożył prośbę o transfer i poszukuje klubu, który zapewni mu regularną grę - informuje "Sport". Wychowanek Barcelony nie poradził sobie w Londynie.

fot. PA Images Na zdjęciu: Marc Guiu

Guiu nie odnalazł się w Chelsea. Chce zmienić klub

Marc Guiu zdążył zadebiutować w seniorskiej drużynie Barcelony, ale jego bilans zatrzymał się na siedmiu występach i dwóch golach. Napastnik uznał, że lepszy plan na jego rozwój zaprezentowała Chelsea, która latem 2024 roku kupiła go za kwotę sześciu milionów euro. Po debiutanckim sezonie na Stamford Bridge klub zdecydował się na wypożyczenie Hiszpana do Sunderlandu. Po kilku tygodniach jednak wrócił, gdyż w drużynie brakowało napastników zdolnych do gry.

Guiu od początku sezonu wystąpił w 14 meczach i strzelił trzy bramki. Tylko sześć razy miał okazję zagrać od pierwszej minuty. Dla niego to zdecydowanie za mało, dlatego postanowił, że będzie kontynuował karierę w innym otoczeniu. „Sport” ujawnił, że 20-letni snajper złożył prośbę o transfer podczas letniego okienka. Nie widzi swojej przyszłości w Chelsea.

Być może po czasie Guiu żałuje decyzji o przeprowadzce na Stamford Bridge. W sumie w barwach The Blues rozegrał 27 meczów, ale tylko 12 na poziomie Premier League. Korzystano z niego głównie w rozgrywkach Ligi Konferencji czy krajowych pucharach.

Portal „Transfermarkt” wycenia Guiu na 12 milionów euro. Wstępnie interesują się nim słabsze kluby z Premier League oraz La Ligi.