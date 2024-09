SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Mourinho przekonał Zalewskiego do odrzucenia oferty z Galatasaray

Nicola Zalewski od momentu zmiany szkoleniowca w AS Romie nie może liczyć na regularną grę. Daniele De Rossi znacznie rzadziej korzystał z usług Polaka, niż miało to miejsce za kadencji Jose Mourinho. Sytuacja wahadłowego w stolicy Włoch była na tyle kiepska, że Roma starała się wypchnąć 22-latka pod koniec okna transferowego w lidze tureckiej. Reprezentant Polski miał trafić do Galatasaray.

AS Roma osiągnęła nawet porozumienie z Galatasaray ws. kwoty transferu. Gdy wydawało się, że wszystko zmierza w kierunku finalizacji, nagle Nicola Zalewski odrzucił ofertę kontraktu, decydując się na pozostanie w zespole Wilków. Z informacji tureckich mediów wynika, że wpływ na decyzję wychowanka Giallorossi miał nie kto inny jak Jose Mourinho. Zdaniem portalu bursa5n1k.com The Special One miał skontaktować się z zawodnikiem i poprosić go, aby nie podpisywał kontraktu z żadnym innym klubem.

Powyższe źródło uważa, że Zalewski miał usłyszeć od Mourinho następujące słowa: “Chcę ponownie z Tobą pracować. Poczekaj na moją wiadomość. Nie podpisuj kontraktu z żadnym klubem”. Według mediów z Turcji zimą przyszłego roku Fenerbahce rozpocznie pracę nad sprowadzeniem Zalewskiego do Stambułu. Prawdopodobnie Żółto-Granatowi nie będą czekać aż kontrakt 22-latka z Romą wygaśnie, tylko od razu będą chcieli pozyskać Polaka, aby dołączył do klubu w trakcie sezonu podczas zimowego okna transferowego.

Na ten moment Nicola Zalewski pozostaje odsunięty od pierwszego składu Romy. Łącznie w macierzystym klubie rozegrał ponad 100 spotkań, w których zdobył 2 gole i zaliczył 7 asyst.