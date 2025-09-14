Zalewski imponuje formą! To zyskał po transferze do Atalanty

Nicola Zalewski zdobył gola i zaliczył asystę w meczu Atalanta - Lecce. Reprezentant Polski dopiero co dołączył do La Dei, lecz od razu stał się ważnym zawodnikiem. Po meczu zdradził, co wpłynęło na wzrost formy.

Nicola Zalewski świetnie zaczął przygodę w Atalancie

Nicola Zalewski będzie miał co wspominać jeśli chodzi o początek przygody w nowym klubie. Latem reprezentant Polski zamienił Inter Mediolan na Atalantę, gdzie stał się ważną częścią pierwszego składu. W trzecim meczu w barwach La Dei zanotował nie tylko asystę, ale zdobył także premierowego gola. Podopieczni Ivana Juricia nie mieli problemów, aby pokonać Lecce (4:1).

Po spotkaniu Zalewski udzielił wywiadu serwisowi Tuttoatalanta.com. Włoski dziennikarz pytał go m.in. o zdobytą bramkę, świadomość, że jest ważną częścią projektu oraz cele jeśli chodzi o liczbę bramek i asyst w sezonie 2025/2026.

– Tego właśnie potrzebowałem. Od początku czułem zaufanie – od klubu, trenera i kolegów z drużyny. Dzisiejszy gol to owoc pracy z ostatnich dwóch tygodni, kiedy nie przychodziły wyniki, ale nigdy nie przestaliśmy wierzyć – powiedział Nicola Zalewski.

– Dla zawodnika jest to fundamentalne czuć się częścią projektu. Świadomość, że ma się wsparcie, daje jeszcze większą motywację, żeby dawać z siebie maksimum – przekonywał piłkarz.

– Nie myślę o konkretnych liczbach. Wiem, że im więcej goli i asyst zdobędę, tym bardziej pomogę drużynie. To jest priorytet – dodał.

Atalanta po trzech meczach w Serie A zajmuje 6. miejsce z dorobkiem 5 punktów. W przyszłym tygodniu czeka ich rywalizacja z Torino, a także starcie z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów.