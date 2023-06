fot. PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Jach

Zagłębie Lubin zakończyło sezon 2022/2023 na dziewiątym miejscu w tabeli

Latem w szeregach Miedziowych ma dojść do przewietrzenia szatni

Wypychany z klubu jest Jarosław Jach, z którym sztab szkoleniowy nie wiąże przyszłości

Poważne zmiany w Lubinie

Pod wodzą Waldemara Fornalika Zagłębie Lubin ostatecznie wywalczyło utrzymanie w Ekstraklasie, choć długo było zagrożone spadkiem do pierwszej ligi. Latem zespół może przejść poważną transformację, gdyż oczekiwane jest przewietrzenie szatni. Miedziowi poinformowali już, że wygasający kontrakt z Filipem Starzyńskim nie zostanie przedłużony. To dopiero początek zmian, jakie zajdą w Lubinie.

Władze oraz sztab szkoleniowy Zagłębia pragną zbudować nowy środek obrony, co wiązałoby się z pożegnaniem Jarosława Jacha. Defensor przybywał do klubu ze sporymi oczekiwaniami, które nie do końca udało mu się spełnić.

W zakończonym już sezonie Jach rozegrał 26 spotkań we wszystkich rozgrywkach i raz trafił do siatki. Pod koniec sezonu Fornalik wyraźnie go odstawił.

