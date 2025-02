Zagłębie Lubin w poniedziałek potwierdziło transfer nowego obrońcy. Do zespołu Miedziowych trafił Damian Michalski z Greuther Furth. 26-latek podpisał z klubem PKO BP Ekstraklasy kontrakt do 30 czerwca 2027 roku.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Zagłębia Lubin

Oficjalnie: Damian Michalski w Zagłębiu Lubin!

Zagłębie Lubin w sobotni wieczór rozgrywało swoje pierwsze wiosenne spotkanie w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Miedziowi tego dnia mierzyli się na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Mecz ostatecznie nie poszedł po myśli podopiecznych Marcina Włodarskiego, który przegrali 0:1 po trafieniu Kamila Grosickiego. W poniedziałek natomiast klub potwierdził trzecie wzmocnienie w zimowym okienku transferowym.

Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej Zagłębie Lubin potwierdziło przyjście nowego obrońcy. I to prosto z zaplecza Bundesligi. Do drużyny prowadzonej przez Marcina Włodarskiego trafił Damian Michalski na zasadzie definitywnego transferu z Greuther Furth. 26-letni defensor związał się z Miedziowymi kontraktem, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2027 roku.

🆕 Damian Michalski wzmacnia KGHM Zagłębie Lubin! 26-letni obrońca podpisał z naszym Klubem kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2027 roku ✍️



Damian, witamy i życzymy powodzenia! 🤝 pic.twitter.com/yR8tpsP3cF — Zagłębie Lubin (@ZaglebieLubin) February 3, 2025

– Na pewno jest mi bardzo miło z tego powodu, że Klub zainteresował się moją osobą. Chciałbym się w pełni odwdzięczyć dobrą postawą na boisku i wrócić na właściwe tory. Zainteresowanie Zagłębia pojawiło się już jakiś czas temu i finalnie udało się przeprowadzić ten transfer. Jestem mocno zmotywowany do tego, by pomóc drużynie i osiągać z nią dobre wyniki, bo Klub z pewnością zasługuje na walkę o wyższe cele – powiedział Damian Michalski na łamach strony klubowej.

W obecnym sezonie polski defensor rozegrał 12 spotkań na zapleczu Bundesligi. W tym czasie 26-latek zdołał nawet raz wpisać się na listę strzelców.