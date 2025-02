Z Grecji nadeszły sensacyjne informacje w sprawie Koulourisa. Milion euro za snajpera? Prawda jest zupełnie inna [NASZ NEWS]

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Efthymis Koulouris

Już 15 goli w tym sezonie. Będzie korona?

Pogoń Szczecin prezentuje się rewelacyjnie u zarania wiosny, a jednym z jej najlepszych piłkarzy jest Efthymis Koulouris. Grecki napastnik w ostatnim meczu z Widzewem ustrzelił hat-tricka i z dorobkiem 15 goli otwiera listę strzelców Ekstraklasy. Nic więc dziwnego, że coraz częściej mówi się o jego ewentualnym odejściu z klubu po sezonie. Najprawdopodobniej za granicę.

Spekulacji w związku z formą Koulourisa będzie przybywało. Jak choćby dzisiaj. Daniel Trzepacz, regionalny dziennikarz ze Szczecina, zacytował jeden z greckich serwisów, który zamieścił sensacyjną informację. Otóż zdaniem tego medium miały upaść rozmowy z Grekiem w sprawie przedłużenia umowy, a polski klub miałby się zgodzić na sprzedaż tego gracza latem za… milion euro.

Nie ma klauzuli wykupu

A jaka jest prawda? Goal.pl sprawdził w swoich źródłach. I możemy uspokoić kibiców Pogoni. Nie ma mowy o sprzedaży greckiego snajpera za milion euro. Nieoficjalnie można usłyszeć, że “okolice” 2,5-3 milionów euro to minimum, od którego można by rozmawiać. Z naszych ustaleń wynika, że Koulouris nie ma w umowie wpisanej klauzuli wykupu, więc to Pogoń będzie dyktować warunki.



Jak jesteśmy zapewniani, nie jest też prawdą, że Koulouris odrzucił ofertę przedłużenia umowy. Z prostego powodu: podobno nigdy takich rozmów nie było. Obecna umowa wiąże 28-letniego Greka z Pogonią do lata 2026 roku. A czy na sto procent Koulouris opuści Pogoń latem? Pewnie wiele będzie zależało od tego w którym kierunku pójdzie klub. Natomiast z naszych informacji wynika, że Grek ma w Szczecinie bardzo dobry kontrakt, świetnie się tam czuje, więc na pewno nie skusi się na “pierwszą lepszą ofertę”. Choć chętnych na pewno nie będzie brakowało.