Z Cypru do Ekstraklasy? Francuski pomocnik może się przenieść do Polski [NASZ NEWS]

MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Quentin Boisgard (na pierwszym planie)

Jagiellonia mocno się zmieni

Choć nie ma nawet połowy czerwca, to wiele polskich klubów już jest bardzo aktywnych na rynku transferowym. Sprowadzani są zarówno trenerzy, jak i piłkarze, w czym celuje wspomniany już Górnik Zabrze. Klub z Górnego Śląska sprowadził zarówno trenera, Michala Gasparika, jak i siedmiu nowych zawodników.



Aktywny jest również Widzew Łódź, intensywne negocjacje prowadzi też Pogoń Szczecin. Dużych zmian można się też spodziewać w Jagiellonii, bo sporo piłkarzy grało tam na zasadzie wypożyczenia. I właśnie w tym klubie miał się pojawić temat francuskiego pomocnika, który ostatni sezon spędził na Cyprze.

Niezły dorobek w Ligue 1

To 28-letni środkowy pomocnik, Quentin Boisgard. Jest wychowankiem Toulouse, w barwach której debiutował we francuskiej ekstraklasie. Latem 2020 roku, po spadku Toulouse do Ligue 2, przeszedł do FC Lorient, beniaminka Ligue 1, za 2 miliony euro. W tym klubie spędził trzy lata, a jego ogólny dorobek we francuskiej ekstraklasie to 80 meczów, 5 goli i 4 asysty. Ostatni sezon Boisgard spędził na Cyprze, gdzie był podstawowym piłkarzem Apollonu Limassol. Po tych rozgrywkach skończyła mu się umowa.



Drugim klubem, w którym miał się pojawić temat Boisgarda jest Arka Gdynia. Choć jeśli chodzi o tego piłkarza, to nie wykluczamy, że zawodnik został po prostu zaproponowany w Białymstoku i Gdyni.