Tottenham Hotspur skreślił pomocnika. Ma wyjechać z Londynu

Tottenham Hotspur będzie dążył do sprzedaży Yvesa Bissoumy w letnim okienku transferowym. 28-latek nie spełnia oczekiwań w Londynie - ujawnił serwis TEAMtalk.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Yves Bissouma

Yves Bissouma na wylocie z Tottenhamu Hotspur

W trakcie najbliższego letniego okna transferowego bez wątpienia dojdzie do wielu zmian w składzie Tottenhamu Hotspur. Drużyna Kogutów rozgrywa bowiem katastrofalny sezon, który będzie miał swoje konsekwencje. Jedną z ofiar rewolucji w londyńskim klubie najprawdopodobniej zostanie Yves Bissouma. 28-letni defensywny pomocnik nie spełnia oczekiwań w ekipie prowadzonej przez Ange Postecoglou i dlatego najpewniej wyląduje na liście transferowej – poinformował brytyjski serwis “TEAMtalk”.

Kontrakt 36-krotnego reprezentanta Mali z Tottenhamem Hotspur obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, a w tym momencie nic nie wskazuje na to, że londyńscy włodarze zaoferują mu przedłużenie umowy. Gigant Premier League podobno znalazł już nawet następcę 28-latka, którym miałby zostać pomocnik Interu Mediolan – Davide Frattesi. Yves Bissouma przywdziewa koszulkę zespołu Spurs od lipca 2022 roku, kiedy trafił do Londynu za niespełna 30 milionów euro z Brighton & Hove Albion.

Zawodnik środka pola w trykocie ekipy Kogutów rozegrał łącznie 88 meczów i zdobył 2 bramki. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że defensywny pomocnik okazał się niewypałem transferowym. Wartość rynkowa Yvesa Bissoumy wynosi 35 milionów euro.