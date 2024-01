PressFocus Na zdjęciu: Daisuke Yokota

Jedno z największych zimowych odejść z PKO BP Ekstraklasy tego roku stało się faktem

Daisuke Yokota po niespełna roku opuścił Górnik Zabrze. Od teraz będzie sprawdzał się na poziomie ligi belgijskiej

KAA Gent zapłaciło za Japończyka około 2 miliony euro. Zabrzanie nie otrzymają jednak całości tej kwoty

Yokota spróbuje swoich sił w Belgii – Górnik ubił dobry interes

Już w poprzednim tygodniu dziennikarze Sportowych Faktów WP informowali o tym, że Daisuke Yokota wzbudził spore zainteresowanie za granicą. Trudno się temu dziwić. Japończyk trafił do Górnika Zabrze niespełna rok temu. Już runda wiosenna sezonu 2022/2023 była w jego wykonaniu całkiem udana, choć nie stały za nim poważne liczby. Zanotował wówczas dwie bramki i tyle samo asyst. W trwającej kampanii radzi już jednak sobie znacznie, znacznie lepiej. Wyrósł na lidera zabrzańskiej ekipy i jego postawa mocno rzutowała na wyniki w PKO BP Ekstraklasie. A to wszystko za piłkarza, który kosztował zaledwie 30 tysięcy euro.

Jak się okazało, negocjacje nie trwały długo. KAA Gent zgłosiło się po 23-latka, a ten nie wahał się długo nad przenosinami do ligi belgijskiej. Górnik też zrobił fantastyczny interes. Według doniesień medialnych, Belgowie zapłacą za Yokotę dwa miliony euro. Pomimo tego, że 30 procent tej kwoty trafi do łotewskiej Valmiery FC, Żabole i tak sporo zarobili na pobycie Japończyka w Polsce. W poniedziałek klub oficjalnie poinformował o dojściu do porozumienia z Gentem.

Po długich, kilkutygodniowych negocjacjach Górnik Zabrze doszedł do porozumienia z @KAAGent w sprawie transferu definitywnego Daisuke Yokoty.



Więcej ➡️ https://t.co/szZrLcmpgu pic.twitter.com/QL0qs9xIL7 — Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) January 15, 2024

Yokota w rundzie jesiennej rozegrał 18 spotkań w Ekstraklasie. Zanotował w nich siedem bramek i asystę.

