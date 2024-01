PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Robert Lewandowski jest daleko od topowej formy, jaką prezentował w Bayernie Monachium, czy nawet w zeszłym sezonie La Liga

Kontrakt polskiego napastnika w przyszłym sezonie rośnie, co może być kłopotliwe dla Barcelony, biorąc również pod uwagę formę i wiek Polaka

– Przyszłość Lewandowskiego zależy od projektu w Barcelonie, który obecnie nie jest jasno określony – mówił Di Marzio

Jaka przyszłość czeka Roberta Lewandowskiego?

FC Barcelona w niedzielę przegrała finał Superpucharu Hiszpanii z Realem Madryt 1:4. Jedynego gola dla Blaugrany strzelił Robert Lewandowski. Polski napastnik w końcu odblokował się w starciu z poważnym rywalem, ale to niewielki plus w skali całego sezonu. Wobec słabej dyspozycji wokół “Lewego” zaczęły narastać spekulacje ws. jego przyszłości. W przyszłym sezonie jego kontrakt wzrośnie, w składzie pojawił się młody Vitor Roque, a forma jest daleka od optymalnej. Wiele rzeczy składa się przeciwko Lewandowskiemu. Dlatego zapytałem Gianlucę Di Marzio ze Sky Sports o to, jak jego zdaniem może potoczyć się dalsza kariera kapitana reprezentacji Polski?

– Dla graczy takich jak on, biorąc pod uwagę pensję i karierę, następnym ruchem może być Arabia Saudyjska. Kwestia czy Saudyjczycy zdołają przekonać kolejnych zawodników latem. Kilku piłkarzy jak Benzema czy Henderson chcą opuścić Arabię Saudyjską, więc nie wygląda to tak pięknie, jak się mogło wydawać. Tak naprawdę zależy, co sam Robert będzie chciał zrobić – powiedział Gianluca Di Marzio.

Jego zdaniem dla Lewandowskiego może być jeszcze sporo dobrego grania w Europie, nawet jeśli w przyszłym sezonie miałby odejść z Barcelony. – Wprawdzie włoskich klubów nie stać na takich piłkarzy jak on, ale może jeszcze zechce zagrać w Premier League. Mógłby grać w Manchesterze United lub innych klubach, które potrzebują napastnika o takim profilu jak on – uważa ekspert Sky Sports.

Sytuacja Barcelony jest trudna, ponieważ klub ma sporą stratę w lidze hiszpańskiej do Realu Madryt, przegrał z nim w niedzielę w fatalnym stylu finał Superpucharu Hiszpanii, a kłopoty finansowe wydają się nie mieć końca. – Pozostanie Lewandowskiego w Barcelonie może zależeć od ewentualnej zmiany trenera. Jeśli Xavi odejdzie, a przyjdzie nowy szkoleniowiec, może chcieć zostawić Roberta. Z kolei jeśli mają problemy finansowe, może będą chcieli pozwolić mu odejść, aby móc postawić na młodszych zawodników. To zależy od projektu, który nie jest jasno określony w Barcelonie – zakończył Di Marzio.